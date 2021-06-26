У неділю, 27 червня, поєдинками в Будапешті та Севільї продовжиться ігрова програма 1/8 фіналу Євро-2020.

В історії протистояння бронзових призерів ЧС-2018 та переможців Євро-2016 намітилася цікава тенденція. У минулому тисячолітті безпрограшна серія була у бельгійців (3 перемоги, 3 нічиї), з настанням 2000-х «на щиті» вже не залишали поле португальці (3 перемоги, 2 нічиї).

Щоправда, цього разу букмекери в очній дуелі на «Ла Картусі» віддають перевагу підопічним Роберто Мартінеса, які не знають гіркоти поразок вже протягом 12 матчів. Зокрема, контора «Паріматч» ставки на перемогу Бельгії в основний час приймає з коефіцієнтом 2,50, на нічию — 3,20, на виграш піренейців — 3,20.

А розпочнеться ігрова програма другого дня матчів 1/8 фіналу поєдинком на «Пушкаш Арені» в столиці Угорщини, де змагатимуться Нідерланди, які з максимальним показником виграли групу С з Україною, та Чехія, що забила в поєдинку з Шотландією гол-шедевр із центру поля. Щоправда, на шляху до Будапешту у чехів стався інцидент перед вильотом — у літаку з делегацією збірної на борту надувся гумовий трап, що відбувається в екстрених ситуаціях.

«Я стикався і з затримками, і з переносами рейсів, і з їхнім повним скасуванням під час пандемії коронавірусу. Але вперше бачу, щоб виліт затримали через трап, який надувся помилково», — написав півзахисник збірної Алекс Крал, опублікувавши на своїй сторінці у Twitter в тому числі й фото літака.

Zažil jsem zpoždění letu, přesunutí také, dokonce i zrušení kvůli korona viru. Ale neodletět kvůli omylem nafouknuté skluzavce, to je poprvé#ceskarepre #EURO #SkluzavkyASkákacíHrady pic.twitter.com/ZTaE9eNROX — Alex Král (@alexkralcz) June 26, 2021

У букмекерів явний фаворит — «помаранчеві», на успіх яких контора Favbet приймає ставки з коефіцієнтом 1,69, на мирний підсумок в основний час — 4,00, на перемогу Чехії — 5,30.

Євро-2020. 1/8 фіналу

27 червня (неділя)

Нідерланди — Чехія 19:00 «Футбол 1»

Бельгія — Португалія 22:00 «Україна», «Футбол 1»

Додамо, що переможець матчу Бельгія — Португалія у чвертьфіналі зіграє з найсильнішим у парі Італія — Австрія (3 липня в Баку), а пара Нідерланди — Чехія виходить на дует Уельс — Данія (2 липня в Мюнхені).

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Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що суперкомп'ютер передбачив збірній України виліт в 1/8 фіналу.

фото uefa.com

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