Найкращий молодий футболіст, який не потрапив на Євро-2020, поласував у ресторані на півмільйона євро

Норвезький форвард дортмундської «Боруссії» Ерлінг Холанд, визнаний найкращим молодим футболістом за підсумками 2020 року, зовсім не переймається через непотрапляння його збірної на чемпіонат Європи.

Футболіст проводить свій відпочинок у Греції, на острові Міконос, де орендував віллу й кожного дня влаштовує вечірки, запрошуючи друзів. Серед них — і зірковий одноклубник Олександра Зінченка по «Манчестер Сіті» алжирець Ріяд Марез.

А в один із днів Ерлінг разом із друзями відвідав елітний ресторан Nammos. Як вдалося дізнатися журналістам грецької газети Sporttime, шестигодинне перебування компанії в закладі вилилося в нехілий чек. Їжа, закуски, чотири пляшки шампанського Cristal Vintage (70 тисяч євро за одну) та чайові офіціанту в 30 тисяч вилилися в загальну суму на півмільйони євро!

Холанд вміє не тільки грати в футбол, а й відпочивати на широку ногу

Навіть якщо врахувати, що 20-річний скандинав заробляє в «Боруссії» близько 160 тисяч на тиждень, сума все одно значна. Але повноцінна відпустка лише один раз на рік, тому потрібно відриватися, як востаннє…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що норвежець Холанд потрапив до топ-п'ятірки найкращих бомбардирів європейських чемпіонатів.

145

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter