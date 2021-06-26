Данія розгромила Уельс та першою пробилася до чвертьфіналу Євро-2020: відеоогляд матчу

У суботу, 26 червня, програма 1/8 фіналу на Євро-2020 відкрилася поєдинком на «Йохан Кройфф Арені» в Амстердамі між Уельсом та Данією.

Євро-2020. 1/8 фіналу

Уельс — Данія — 0:4

Голи: Дольберг (27, 48), Мехле (88), Брейтуейт (90+6).

На 90-й хвилині вилучений Уїлсон (Уельс).

Перед поєдинком стадії плей-оф до тренувального табору збірної Данії завітав півзахисник Крістіан Еріксен, котрий переніс зупинку серця в першому матчі національної команди на турнірі проти Фінляндії (0:1). Досвідчений футболіст, лідер команди постарався знайти потрібні слова, щоб налаштувати партнерів на майбутній поєдинок.

«Побачити його в реальному житті та переконатися, що з ним усе гаразд, було дійсно важливо. Думаю, багатьом хлопцям це допомогло стерти останнє його зображення на полі», — наводить слова голкіпера данців Каспера Шмайхеля видання The Sun.

Свій джентльменський жест продемонстрували й футболісти Уельсу. Капітан команди Гарет Бейл презентував символічну футболку збірної Уельсу з 10 номером, ім'ям Крістіан та словами підтримки «Одужуй швидше».

Що стосується гри, то стартові хвилини британці можуть записати собі в актив — щоправда, Бейл та компанія били багато, але не могли ніяк поцілити в рамку воріт. А ось датчани свій ледь не перший реальний момент втілили в гол. Дольберг, отримавши м'яча на лівому куті штрафного, підлаштувався та блискучим обвідним ударом спрямував м'яча в дальній кут — 0:1.

Не можна сказати, що пропущений м'яч змусив команду з Туманного Альбіону побігти вперед. Навпаки, до перерви данці були близькі до того, щоб подвоїти свою перевагу, коли голкіпер парирував на кутовий небезпечний удар Мехле. А ледве почався другий тайм, як підопічні Каспера Юльманда збільшили свою перевагу. Цього разу після прострілу Брейтуейта з правого флангу захисник не зміг належним чином вибити м'яча з воротарського, в результаті «подарував» сферу Дольбергу, і той із кількох метрів розстріляв голкіпера — 0:2. Справді щасливий стадіон для форварда, який, виступаючи за «Аякс» у 2016--2019 роках, забив за амстердамців на цій арені 28 м'ячів.

Мабуть, другий пропущений м'яч настільки вивів із рівноваги футболістів з Уельсу, що ані зірковий Бейл, ані будь-хто з його партнерів так і не змогли перевернути гру та внести хоч якусь інтригу. А на останніх хвилинах британці і взагалі розсипалися. Спочатку Мехле завдяки індивідуальній техніці розібрався з опонентом у штрафному майданчику та точно пробив у кут, потім нерви здали у півзахисника Гаррі Уїлсона, який за грубий фол був вилучений із поля арбітром, і, нарешті, довершив розгром Брейтуейт, точним ударом із центру штрафного майданчика змусивши в черговий раз капітулювати голкіпера.

У підсумку, Данія здобуває впевнену перемогу — 4:0, і у чвертьфіналі зустрінеться 3 липня в Баку з переможцем пари Нідерланди — Чехія.

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Фото uefa.com

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