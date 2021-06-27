Італія перевершила «вічний» рекорд та дотиснула в овертаймі Австрію: відеоогляд матчу Євро-2020

У суботу, 26 червня, програма 1/8 фіналу на Євро-2020 продовжилася битвою на лондонському «Уемблі» між Італією та Австрією.

Євро-2020. 1/8 фіналу

Італія — Австрія — 2:1 (у додатковий час)

Голи: К'єза (95), Пессіна (105) — Калайджич (114).

«Скуадра Адзурра» підходила до звітного поєдинку, маючи за плечима 30-матчеву (!) серію без поразок, при цьому останні 11 ігор були без пропущених м'ячів. Не дивно, що перед зустріччю з австрійцями, які вперше в історії грали у плей-оф чемпіонату Європи, саме підопічні Роберто Манчіні були беззаперечними фаворитами.

Гра, в принципі, склалася саме так, як і припускали фахівці та букмекери. Італійці з перших же хвилин прибрали ініціативу до своїх ніг, і методично почали тиснути на суперника. Спінаццола від лівого кута штрафного майданчика пробив поруч зі стійкою, удар Баррелли від півкола перед штрафним майданчиком голкіпер парирував ногою, а Іммобіле з-за меж штрафного міг створити шедевр, але австрійцям на допомогу прийшла хрестовина.

Хвилини спливали, а з ними потихеньку випаровувалася впевненість у перемозі італійців. Більше того, після перерви підопічні Марко Фоди, осмілівши, пішли вперед, і цілком могли відкривати рахунок. Алаба зі штрафного з 20 метрів пробив над поперечиною, після удару Забітцера та рикошету від Бонуччі м'яч проскочив у небезпечній близькості від стійки. Справжня сенсація грянула на 65-й хвилині, коли після подачі до штрафного майданчика Алаба головою скинув на кут воротарського, а Арнаутович із гострого кута спрямував м'яч у ворота, але арбітр після перегляду VAR не зарахував взяття воріт, зафіксувавши офсайд.

У підсумку, основний час так і завершився без забитих м'ячів — до слова, лише втретє на нинішньому турнірі. Примітно, що з 14 останніх матчів на стадії плей-оф чемпіонатів Європи «Скуадра Адзурра» завершила внічию в основний час рівно половину — сім. Ось і цього разу з'ясування переможця було переведено в додатковий час.

А в овертаймі італійці таки домоглися свого. Вже на 95-й хвилині після закидання на правий кут воротарського К'єза зупинив непростий верховий м'яч, при цьому обігравши опонента, який летів на перехоплення, і другим дотиком пробив повз голкіпера — 1:0. За іронією долі, Федеріко відзначився на Євро-2020 через 25 років після того, як на Євро-1996 забив його батько Енріко.

А трохи згодом «Скуадрі Адзуррі» вдалося подвоїти свою перевагу. Ачербі, впавши у штрафному майданчику, не виключився з боротьби, а, навіть сидячи на «п'ятій» точці, проштовхнув м'яч на Пессіну, і одноклубник Руслана Малиновського по «Аталанті», проштовхнувши м'яча собі на хід, потужним ударом буквально «прошив» воротаря — 2:0.

До честі австрійців, вони не вимкнулися з боротьби, і цілком могли не лише скоротити відставання в рахунку, але і зрівняти його. Зокрема, спочатку після удару Шауба з-за меж штрафного Доннарумма в ефектному стрибку парирував м'яч в куті, а ось на 114-й хвилині голкіпер «Скуадри Адзурри» схибив, не прикривши ближню стійку після подачі кутового, і Калайджич у падінні головою з гострого кута підрізав м'яча у ворота — 2:1.

Але в підсумку фінальний свисток зафіксував перемогу Італії, яка встановила два досягнення за підсумками матчу — продовжила безпрограшну серію до 31 матчу й без пропущених м'ячів до 1168 хвилин, перевершивши досягнення свого легендарного співвітчизника Діно Дзоффа (1 142 «сухі» хвилини), встановлене протягом 1972--1974 років.

Таким чином, Італія вчетверте поспіль виходить до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Суперник підопічних Роберто Манчіні, з яким «Скуадра Адзурра» зіграє 2 липня в Мюнхені, визначиться у протистоянні Бельгії та Португалії.

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Фото uefa.com

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