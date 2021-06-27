У ніч на неділю, 27 червня, в Лас-Вегасі пройшов вечір боксу промоутерської компанії Top Rank, у рамках якого відбулося повернення в ринг після поразки від американця Теофімо Лопеса та втрати трьох чемпіонських поясів українського боксера Василя Ломаченка (15 перемог, 11 з них — нокаутом, 2 поразки).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ ЛОМАЧЕНКО — НАКАТАНІ НА САЙТІ «ФАКТІВ»

Суперником нашого співвітчизника став японець Масайоші Накатані (19 перемог, 13 з них — нокаутом, 2 поразки), який зазнав своєї єдиної поразки до зустрічі з Василем на професійному рингу від того ж Лопеса.

Напевно, головною інтригою поєдинку було питання, як Ломаченко збирається компенсувати значну різницю в антропометрії, адже Накатані виявився вищим за нашого співвітчизника на цілих 12 сантиметрів, а в розмаху рук — на 14 сантиметрів. Як показав бій, Василь відмінно підготувався до протистояння, і візуально не віддав супернику жодного раунду.

Кульмінація же настала в дев'ятому раунді. Чергова серія ударів у виконанні Василя поставила Накатані фактично в безнадійне становище, і рефері прийняв рішення про зупинку бою. Судячи з виразу обличчя японця, зроблено це було вчасно…

«Моя команда побудувала стратегію на поєдинок, яку мені вдалося виконати в рингу. Я переміг, і я знову в строю. Думаю, цим боєм та цією перемогою я показав усім, що необхідно організувати реванш із Теофімо Лопесом. Давай зробимо це!

Знаю, що у нього запланований поєдинок із Камбоссосом, але після нього - можливо, в грудні, можливо, на початку наступного року - треба організувати реванш. Я готовий чекати. Я радий, що вони готові дати мені цей реванш. Це саме те, чого чекають усі фанати боксу.

Що стосується бою з Накатані, то у нас була стратегія діяти другим номером через його зріст та розмах рук. Я мав діяти на контратаках, що мені успішно вдавалося. Завдяки обраній стратегії я постійно контролював своє ліве плече, яке було проопероване, і не робив жодних різких рухів. Так що ніяких проблем у цьому плані не відчував», - зазначив Ломаченко в післяматчевому коментарі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ломаченко на дуелі поглядів розвеселив Накатані незвичним проханням.

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