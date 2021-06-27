У ніч на неділю, 27 червня, в Лас-Вегасі крім бою між Василем Ломаченко та Масайоші Накатані, що завершився блискучою перемогою нашого співвітчизника, також пройшов бійцівський турнір UFC Vegas 30.

Головним боєм вечора стало протистояння в суперважкій вазі між досвідченим росіянином Олександром Волковим (33 перемоги, 9 поразок) та непереможним французом Сирілом Ганом (9 перемог).

Фаворитом у букмекерів був Ган, і Сиріл підтвердив їхні прогнози в октагоні. Впевнено провівши поєдинок (за п'ять раундів росіянин пропустив більше сотні ударів!), француз здобув перемогу одноголосним рішенням суддів — 50:45, 50:45, 49:46.

«Я дуже, дуже задоволений виступом. Тому що Волков для мене один із найкращих бійців дивізіону. Я побився з ним, здобув перемогу. Я щасливий. План на бій був воювати, влаштувати війну в стійці. І він також блискуче показав себе. Я нещодавно у цьому спорті, і люблю виклики. Так що дайте мені наступний виклик», — зазначив після бою переможець.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український боєць ММА Ярослав Амосов здобув перший у кар'єрі чемпіонський титул Bellator.

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