Український боксер Василь Ломаченко (15 перемог, 11 з них — нокаутом, 2 поразки) тріумфально провів поєдинок проти японця Масайоші Накатані (19 перемог, 13 з них — нокаутом, 2 поразки), що став для нашого співвітчизника першим за вісім місяців після поразки в жовтні 2020-го від американця Теофімо Лопеса.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ ЛОМАЧЕНКО — НАКАТАНІ

За майже 26 хвилин, що тривав бій, українець на очах у батька свого попереднього кривдника Теофімо Лопеса-старшого викинув по супернику 214 ударів, 104 із яких (49%) досягли мети. Статистика японця — 250 спроб дістати Василя, лише 29 із яких (12%) виявилися успішними.

Що стосується силових ударів, то Ломаченко перевершив свого суперника більш ніж у три рази (89 проти 26), а за джебами — у п'ять разів (15 проти трьох). Також звертає на себе увагу, що в кожному з раундів Василь завдавав значно більше ударів, ніж суперник, і підсумкова дострокова перемога нашого співвітчизника ні в кого сумнівів викликати не має.

Додамо, що одним із перших свого нерозлучного друга привітав Олександр Усик, який зараз відпочиває на Сардинії. Суперважковаговик розмістив фотографію, на якій сидить поруч із Ломаченком, при цьому Василь тримає в руках чемпіонський пояс WBC. Будемо сподіватися, що Лопес дасть реванш нашому співвітчизнику, і Лома зможе насолоджуватися вагою чемпіонського титулу наживо.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ломаченко віртуозно «побив» грушу ліктями.

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