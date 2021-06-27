У вівторок, 29 червня, знаменита лондонська арена «Уемблі» прийме битву старих суперників — збірних Англії та Німеччини — в рамках 1/8 фіналу Євро-2020 (в іншому матчі ігрового дня в Глазго змагатимуться Швеція та Україна).

Раніше родоначальники футболу і німці перетиналися один з одним у фінальних турнірах чемпіонатів світу та Європи шість разів. На Євро-1996 Німеччина в півфіналі здолала опонента в серії пенальті — 6:5 (ігровий час — 1:1) і надалі виграла турнір. А ось на світових першостях англійці виграли у німців лише скандальний фінал ЧС-1966 роки (4:2), після чого зіграли внічию на другому груповому етапі ЧС-1982 (0:0), а ще тричі капітулювали — в чвертьфіналі ЧС-1970 (2:3 в додатковий час), у півфіналі ЧС-1990 (1:1, по пенальті — 3:4) і в 1/16 фіналу ЧС-2010 (1:4).

У нинішній дуелі на «Уемблі» букмекери розцінюють шанси команд Гарета Саутгейта і Йоахіма Льова на успіх, як приблизно рівні. Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу англійців в основний час приймає з коефіцієнтом 2,60, на нічию — 3,30, на виграш німців — 2,96.

За відео голів в матчі Англія — Німеччина в режимі онлайн стежте на сайті «ФАКТІВ» в цій новині.

Нагадаємо, що переможець англо-німецького протистояння у чвертьфіналі чемпіонату Європи 3 червня в Римі зіграє з переможцем пари Швеція — Україна.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Німеччина ледь не вилетіла з Євро-2020 в матчі з угорцями.

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