У вівторок, 29 червня, на знаменитій арені «Уемблі» в Лондоні відбудеться передостанній матч 1/8 фіналу Євро-2020, в якому змагатимуться непримиренні суперники — збірні Англії та Німеччини.

Підопічні Гарета Саутгейта виграли групу, перемігши Хорватію (1:0) і Чехію (1:0), а також зігравши внічию з Шотландією (0:0). Бундестім став у своєму квартеті другим, програвши Франції (0:1), здолавши Португалію (4:2) і ледь відігравшись у зустрічі з угорцями (2:2).

Офіційна історія протистояння родоначальників футболу та німців з 1930 року налічує 32 поєдинки: 13 матчів (зокрема в серії пенальті в півфіналі Євро-1996 — 6:5) виграла Німеччина, 15 раз успіх супроводив Англію (зокрема у фіналі ЧС-1966 — 4:2) і чотири зустрічі завершилися внічию. Різниця м'ячів — 51:42 на користь британців.

Авторитетна контора William Hill ставки на перемогу англійців в основний час приймає з коефіцієнтом 2,60, на нічию — 3,25, на виграш німців — 2,87.

Євро-2020. 1/8 фіналу

29 червня (вівторок)

Англія — Німеччина 19:00 «Футбол 1»

Нагадаємо, що в цей самий день у Глазго путівку до чвертьфіналу турніру оскаржать Швеція та Україна (початок — о 22:00).

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