«Васю, ти — просто космос»: Усик по відеозв'язку привітав Ломаченка з Сардинії

У ніч на неділю, 27 червня, в Лас-Вегасі українець Василь Ломаченко технічним нокаутом у дев'ятому раунді переміг японця Масайоші Накатані.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ ЛОМАЧЕНКО — НАКАТАНІ

Після бою тріумфатор приймав вітання з усього світу. Незважаючи на різницю в часі, не міг пропустити поєдинок свого товариша й кума суперважковаговик Олександр Усик. «Я тебе обожнюю. Васю, ти — просто космос», — з гумором оцінив кримчанин виступ уродженця Білгород-Дністровського.

Відзначимо, що сам Усик уже найближчим часом отримає офіційну дату бою з Ентоні Джошуа за чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF, якими володіє британець. Як повідомив промоутер Ей Джея Едді Хірн, поєдинок відбудеться 25 вересня в Лондоні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ломаченко в чотири рази перевершив Накатані за кількістю ударів, що досягли мети.

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