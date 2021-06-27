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Спорт

Бельгія — Португалія: онлайн відео голів матчу 1/8 фіналу Євро-2020

20:10 27 червня 2021
Лукаку Роналду

У неділю, 27 червня, на стадіоні «Ла Картуха» в Севільї пройде матч 1/8 фіналу Євро-2020 між збірними Бельгії та Португалії.

Підопічні Роберто Мартінеса виграли всі матчі у своїй групі, причому в кожному з них забиваючи мінімум по два м'ячі (Росія — 3:0, Данія — 2:1, Фінляндія — 2:0), і впевнено з першого місця вийшли до плей-оф. А ось Роналду та компанії довелося помучитися в так званій «групі смерті»: дотиснувши Угорщину на останніх хвилинах у стартовому турі (3:0), потім піренейці поступилися Німеччині (2:4) та зіграли внічию з Францією завдяки двом реалізованим Кріштіану пенальті (2 :2), вийшовши до плей-оф із третього місця.

Букмекери в даному протистоянні віддають перевагу номінальним господарям. Наприклад, контора «Паріматч» ставки на перемогу Бельгії приймає з коефіцієнтом 2,55, на нічию — 3,20, на виграш Португалії — 3,10.

За відео голів у режимі онлайн у матчі Бельгія — Португалія ви зможете стежити на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Італія побила «вічний» рекорд та дотиснула в овертаймі Австрію.

Фото uefa.com

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