У вівторок, 29 червня, програма 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу завершиться поєдинком на арені «Хемпден Парк» у Глазго між збірними Швеції та України (початок — о 22:00). Букмекери зробили свої прогнози на матч в Шотландії, перемога в якому принесе одному із суперників ще 2,5 млн євро призових від УЄФА.

«ФАКТИ» проведуть онлайн-трансляцію зустрічі підопічних Янне Андерссона і Андрія Шевченка, за якою ви зможете стежити в цій новині.

Судді з Італії

Працювати на поєдинку в Глазго УЄФА довірив суддівській бригаді з Італії на чолі з 45-річним рефері ФІФА з 2010 року Даніеле Орсато, який раніше жодного разу не перетинався з нашими командами.

У минулому році італієць судив фінал Ліги чемпіонів «ПСЖ» — «Баварія» (0:1), а на Євро-2020 уродженець Віченци провів матчі Іспанія — Польща (1:1) і Англія — Хорватія (1:0).

Рефері з Італії Даніеле Орсато

Без Попова

На жаль, в заявці збірної України залишилося лише 25 футболістів (польових гравців, на відміну від воротарів, в ході турніру міняти не можна). Через травми розташування «жовто-синіх» залишив захисник «Динамо» Денис Попов, який не зіграв на Євро-2020 ані хвилини. Футболіст продовжить відновлення в клубі.

Денис Попов

Історія протистояння

Раніше Україна та Швеція перетиналися на футбольних полях один з одним чотири рази. У червні 2008-го Україна виграли спаринг у Стокгольмі (1:0), в 2011-му «жовто-сині» перемогли скандинавів у серії пенальті (1:1 в основний час) на міжнародному турнірі на Кіпрі, а потім поступилися супернику в Харкові в товариському матчі (0:1). І, нарешті, у стартовій грі Євро-2012 «дубль» Андрія Шевченка приніс нашій команді вольову перемогу над Златаном Ібрагімовичем і компанією на столичному «Олімпійському» (2:1).

Відеоогляд матчу Україна — Швеція — 2:1 на Євро-2012

Шевченко забивав на «Хемпден Парк»

Арена в Глазго, що побудована ще в 1903 році місцевим ФК «Куїнз Парк» і стала згодом домашнім стадіоном збірної Шотландії, після останньої реконструкції в 1999-му вміщує 52 063 вболівальники.

У 1960 році на «Хемпден Парк» пройшов фінальний матч Кубка європейських чемпіонів між іспанським «Реалом» і німецьким «Айнтрахтом» (7:3), який зібрав понад 127 тисяч глядачів (рекордна відвідуваність арени — 149 415 осіб — припала на поєдинок Шотландія — Англія в 1937 році).

Крім того, на арені в Глазго відбулися вирішальні поєдинки Кубка європейських чемпіонів 1976 («Баварія» — «Сент-Етьєн» — 1:0) і 2002 років («Реал» — «Байєр» — 2:1), фінал Кубка УЄФА-2007 («Севілья» — «Еспаньол» — 2:2, по пенальті — 3:1), а також матчі за Кубок кубків у 1962-му («Атлетіко» — «Фіорентина» — 1:1) і 1966-му («Боруссія» Д. — «Ліверпуль» — 2:1).

Провела на «Хемпден Парк» один поєдинок і збірна України, яка 13 жовтня 2007 року в відбірній грі ЧЄ-2008 поступилася в Глазго команді Шотландії — 1:3 (у «жовто-синіх» точним ударом відзначився Андрій Шевченко).

До речі, зустріч Швеція — Україна стане останньою для стадіону на Євро-2020. Раніше там відбулися матчі Шотландія — Чехія (0:2), Хорватія — Чехія (1:1) і Хорватія — Шотландія (3:1).

Відеоогляд матчу на «Хемпден Парк» Шотландія — Україна — 3:1 в 2007 році

Прогноз букмекерів

Букмекери в майбутньому «жовто-синьому» протистоянні віддають перевагу підопічним Андерссона. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу Швеції в основний час приймає з коефіцієнтом 2,37, на нічию — 3,10, на виграш України — 3,30.

Позиції в рейтингу ФІФА

Збірна Швеції в рейтингу ФІФА випереджає українську команду на шість позицій: скандинави — на 18-му місці, наші співвітчизники — на 24-му.

Все про Євро-2020: склади команд, турнірні таблиці, стадіони, регламент, призові

Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі поєдинок чемпіонату Європи Швеція — Україна.

Фото uaf.ua, Олександра ГЛИВИНСЬКОГО, uefa.com

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