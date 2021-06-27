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Спорт

Хорватія — Іспанія — 1:0: онлайн відео голів матчу 1/8 фіналу Євро-2020

18:56 28 червня 2021
Хорватія&nbsp;— Іспанія

У понеділок, 28 червня, в матчі між чинним віце-чемпіоном світу Хорватією і триразовим чемпіоном Європи Іспанією, яка здобула найбільшу перемогу на турнірі (5:0 над Словаччиною), на арені «Паркен» в Копенгагені визначиться черговий чвертьфіналіст Євро-2020.

Зазначимо, що раніше суперники перетиналися один з одним вісім разів: чотири зустрічі виграла Іспанія (найбільш пам'ятний успіх — 6:0 в поєдинку Ліги націй в 2018-му), три — Хорватія і один матч завершився внічию.

Цього разу букмекери бачили явним фаворитом команду Луїса Енріке (у піренейців наймолодший склад з моменту тріумфу на Євро-2008 — середній вік гравців 26 років). Наприклад, контора «Паріматч» ставки на успіх піренейців в основний час приймала з коефіцієнтом 1,59, на нічию — 3,90, на перемогу Хорватії, якій через позитивний тест на коронавірус не допоможе лідер команди Іван Перішич, — 7,00.

Відео голів матчу Хорватія — Іспанія в режимі онлайн дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Хорватія — Іспанія — 1:0

Гол: Симон (20, у свої ворота).

Додамо, що переможець пари Хорватія — Іспанія зіграє в чвертьфіналі чемпіонату Європи (2 липня в Санкт-Петербурзі) з найсильнішим у протистоянні Франції та Швейцарії.

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Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що проведуть онлайн-трансляцію поєдинку в Глазго Швеція — Україна.

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