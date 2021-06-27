У неділю, 27 червня, в Севільї на стадіоні «Ла Картуха» в рамках 1/8 фіналу Євро-2020 зустрілися збірні Бельгії та Португалії, які обидві цілком могли претендувати на потрапляння у фінал турніру.

Євро-2020. 1/8 фіналу

Бельгія — Португалія — 1:0

Гол: Т. Азар (42).

Збірна Португалії, яка є чинним чемпіоном Європи, на нинішньому турнірі не виглядала колективом, який міг захистити свій чемпіонський титул. Вийшовши до плей-оф із третього місця в групі, піренейці потрапили на лідера світового рейтингу, команду Бельгії, і фаворитами на вихід до чвертьфіналу були явно не Роналду з партнерами.

Хоча Португалія в першому таймі і створила кілька потенційно гольових моментів (зокрема, Діогу Жота пробив поруч зі стійкою, а Роналду перевірив пильність Куртуа небезпечним ударом зі штрафного), Бельгія діяла загалом спокійно й розмірено розхитувала оборонні побудови підопічних Фернанду Сантуша.

Стримавши натиск піренейців, «червоні дияволи» перед самою перервою самі вийшли вперед. Торган Азар, який уперше в історії виступів за збірну вийшов на поле разом зі старшим братом Еденом, скористався можливістю пробити з-за меж штрафного, і потужним ударом буквально «прошив» Руя Патрісіу — 1:0.

З поновленням гри Бельгія залишилася без свого лідера Кевіна де Брюйне — півзахисник «МанСіті» отримав сильний удар по нозі ще в першому таймі, але спроба продовжити гру після перерви виявилася марною.

Португальці доклали чимало зусиль, щоб зрівняти рахунок, і мали кілька можливостей, щоб домогтися свого. Зокрема, Діогу Жота пробив з розвороту із меж штрафного майданчика над дев'яткою, з ударом Феліша впорався воротар, а найреальніший момент втратив Геррейро, який пробив з лінії штрафного майданчика у стійку.

Бельгійці же терпіли, намагаючись огризатися за першої ж можливості (при цьому також через травму поле змушений був залишити Еден Азар), але рахунок більше так і не змінювався. У підсумку, мінімальна перемога Бельгії — 1:0, яка відправляє чинних чемпіонів Європи додому. А «червоні дияволи» у чвертьфіналі зустрінуться 2 липня в Мюнхені з непереможною у 31 останньому матчі Італією.

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Фото uefa.com

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