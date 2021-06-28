Кріштіану Роналду перед вильотом з турніру став «жертвою» фінта дня на Євро-2020: відео моменту

Поразка в матчі 1/8 фіналу в Севільї від команди Бельгії (0:1) не лише позбавила збірну Португалії титулу чинного чемпіона Європи. За іронією долі, лідер команди Кріштіану Роналду, який повторив в минулому поєдинку світовий рекорд, у статусі найкращого бомбардира Євро-2020 (5 м'ячів) став «жертвою» фінта дня за версією УЄФА.

В одному з епізодів у кінці першого тайму п'ятиразовий володар «Золотого м'яча» попався на яскравий фінт голкіпера бельгійців Тібо Куртуа. Цікаво, що саме з цього почалася переможна гольова атака Червоних Дияволів.

До речі, після фінального свистка Кріштіану Роналду в серцях зірвав з себе капітанську пов'язку і жбурнув її на газон. Португалець робить подібне не вперше: в кінці матчу відбору ЧС-2022 проти Сербії (2:2) він кинув капітанську пов'язку на землю після того, як арбітри не зарахували його гол.

Зазначимо, що збірна Португалії вперше в історії не вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи, будучи учасником турніру. До 1984 року піренейці не брали участь у Євро, а потім, якщо команда виходила до фінальної частини, вона грала як мінімум в ¼ фіналу: в 1984 — півфінал, в 1988-му і 1992-му — не вийшли, в 1996-му — чвертьфінал, в 2000-му — півфінал, в 2004-му — фінал, в 2008-му — чвертьфінал, в 2012-му — півфінал та в 2016-му — чемпіони.

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Фото uefa.com

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