«Динамо» вилетіло на збір до Швейцарії з найкращим бомбардиром прем'єр-ліги Кулачем

У понеділок, 28 червня, чемпіон України київське «Динамо» без гравців збірних, які виступають на Євро-2020, полетів на передсезонний збір до Швейцарії. У складі команди Мірчі Луческу 29 футболістів, зокрема три потенційні новачки — 28-річний найкращий бомбардир УПЛ Владислав Кулач, який не став продовжувати контракт з «Ворсклою», 23-річний півзахисник «Колоса» з Ковалівки Денис Антюх та 24-річний вихованець «Шахтаря», гравець середньої лінії «Руха» Андрій Коробенко.

Повністю склад «Динамо», який розбавили молоді вихованці клубу, виглядає так:

воротарі — Бойко, Моргун, Ігнатенко, Кучерук;

захисники — Біловар, Сирота, Дубінчак, Сідклей, Скорко, Вівчаренко, Шабанов, Кравченко;

півзахисники — Гармаш, Шепелєв, Родрігес, Вербич, де Пена, Буяльський, Андрієвський, Леднєв, Н. Волошин, В. Волошин, Бражко, Цитаїшвілі, Коробенко, Антюх;

нападники — Ванат, Супряга, Кулач.

Зазначимо, що датський легіонер «біло-синіх» Міккель Дуелунд на правах оренди перейшов до голландськго «Неймегена», а форвард Фран Сіль, який минулий сезон провів в «Тенеріфе», напевно вирушить в інший іспанський клуб — «Ейбар».

Нагадаємо, що на першому зборі неподалік від Женеви у команди Мірчі Луческу заплановано чотири спаринги: 1 липня — з «Базелем» (Швейцарія), 3 липня — з «Лозанною» (Швейцарія), 7 липня — з «Люцерном» (Швейцарія). Суперник на 5 липня уточнюється. До речі, всі поєдинки будуть показані в прямому ефірі на клубному каналі «Динамо» в YouTube.

Як відомо, в першому матчі сезону «біло-сині» 24 липня на столичному «Олімпійському» зі грають с «Шахтерем», який очолив італійський тренер Роберто де Дзербі, за Суперкубок України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Мірча Луческу продовжив контракт з «Динамо» до літа 2023 року.

Фото ФК «Динамо»

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