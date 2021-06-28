У родині найціннішого гравця Матчу всіх зірок НХЛ сталася страшна трагедія

Хокеїст клубу НХЛ «Бостон Брюїнз» та збірної Чехії Давид Пастрняк опублікував жахливу новину в своєму Instagram у понеділок, 28 червня. Довгоочікуваний син, якого він і його шведська подруга Ребекка Рольссон так чекали, помер через шість днів після народження. 25-річний форвард закликав громадськість поважати приватне життя родини в ці важкі часи. Причини смерті малюка хокеїст не розголошує.

«Вігго Рол Пастрняк. 17 червня 2021 — 23 червня 2021. У нас є ангел, який спостерігає за нами, і ми називаємо його сином. Ми тебе будемо любити завжди. Будь ласка, поважайте наше особисте життя, оскільки ми переживаємо важкі часи», — йдеться в пості Пастрняка.

За інформацією чеських ЗМІ, Давид був присутній при пологах, після чого жартома запевняв, що його син не піде в хокей. «Він не буде хокеїстом, у мене вже є футбольні бутси для нього», — говорив щасливий батько.

Давид і його шведська подруга Ребекка

Зазначимо, що в минулому році Давид Пастрняк (разом з росіянином Олександром Овечкіним) став володарем трофею Моріса Рішара, що вручається найкращому бомбардирові регулярного чемпіонату НХЛ, а також найціннішим хокеїстом Матчу всіх зірок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дочка чемпіона світу з хокею Мікаеля Гранлунда народилася мертвою.

Фото Instagram

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