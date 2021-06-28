«Грай-грай, а я за Юлькою пригляну»: Бєдняков записав П'ятову на 37-річчя гуморний ролик

Воротар збірної України Андрій П'ятов, який прийняв рішення завершити кар'єру в національній команді після Євро-2020, відзначає своє 37-річчя в понеділок, 28 червня, оразу в двох містах — Бухаресті і Глазго, куди команда Андрія Шевченка прилетіла з Румунії на матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти Швеції.

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З нагоди дня народження свого друга актор і телеведучий Андрій Бєдняков записав гуморне відеопривітання. Навіть дружину голкіпера Юлію з келихом шампанського в зйомках задіяв.

«А ви думали я Пʼятоване привітаю?! З днем народження @piat30», — написав під відео в Instagram Андрій Бєдняков.

Андрій Пʼятов з відповіддю затягувати не став, опублікувавши вірш у коментарях під відео.

До речі, в минулому році Бєдняков надіслав П'ятову на день народження торт з натяком…

Нагадаємо, що воротар «Шахтаря» Андрій Пятов провів за збірну України 97 матчів, в 46 поєдинках зігравши на «нуль». Разом з командою голкіпер їздив на чемпіонат світу 2006 року, а також на Євро-2012, Євро-2016 і Євро-2020. За кількістю поєдинків у збірній України Андрій Пятов посідає п'яте місце, поступаючись лише Олегу Гусєву (98), Руслану Ротаню (100), Андрію Шевченку (111) та Анатолію Тимощуку (144).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Бєдняков і Андрій Пʼятов по-своєму «сходили з розуму» на карантині.



Фото Instagram

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