Дурний автогол іспанців не врятував Хорватію від вильоту з Євро-2020: відеоогляд неймовірного матчу

У понеділок, 28 червня, на арені «Паркен» в Копенгагені в дуелі віце-чемпіонів світу хорватів і триразових чемпіонів Європи іспанців визначився черговий чвертьфіналіст Євро-2020. Вісім голів! Овертайм!

Євро-2020. 1/8 фіналу

Хорватія — Іспанія — 3:5 (у додатковий час)

Голи: Педрі (20, в свої ворота), Оршич (85), Пашаліч (90+2) — Сарабія (38), Аспілікуета (57), Торрес (77), Мората (100), Оярсабаль (103).

І підопічні Златко Даліча, і хлопці Луїса Енріке вийшли до плей-оф завдяки переконливим перемогам в останніх матчах у групі. Хорватія посіла друге місце в квартеті D, розгромивши Шотландію — 3:1, а Іспанія повторила рекорд великих перемог у фінальній стадії Євро, не залишивши каменя на камені від Словаччини — 5:0.

Перед очним поєдинком в столиці Данії «картаті» втратили свого лідера Перішича, який здав позитивний тест на коронавірус (гравець «Інтера» раніше не пропускав жодного поєдинку збірної з жовтня 2018 року!) До речі, саме завдяки його голу на 87-й хвилині хорвати на Євро-2016 обіграли іспанців (2:1) і виграли групу.

Втім, у Модрича і компанії від колишніх протистоянь з триразовими чемпіонами Європи були не лише приємні спогади. Досить зазначити, що саме Іспанія в матчі Ліги націй у вересні 2018-го завдала Хорватії найбільшої поразки в її історії — 6:0.

Підтримати команду Даліча до столиці Данії прибули близько 10 тисяч уболівальників, серед яких опинилася і старша сестра форварда збірної Ніколи Влашича, чотириразова чемпіонка світу зі стрибків у висоту Бланка Влашич, якій уболівальники влаштували овації на вулицях Копенгагена.

Прогнозовано гру активніше розпочали іспанці, але, наприклад, Коке свій супершанс не використав. А на 20-й хвилині в рахунку повела Хорватія, хоча до взяття воріт суперника «картаті»… не мали жодного стосунку. Після простої, здавалося, передачі назад чи не з центру поля (з 45 метрів!) у виконанні 18-річного Педрі голкіпер Симон махнув ногою повз м'яч (хоча і доторкнувся), і в підсумку вболівальники стали свідками чи не самого дурного і точно найдальшого автоголу в історії європейських першостей — 1:0. До речі, на Євро-2020 вже забили дев'ять автоголів — стільки ж, скільки на всіх попередніх чемпіонатах Європи разом узятих!

Щоправда, іспанці відігралися ще до перерви, коли форвард «ПСЖ» Сарабія зміг добити в сітку м'яч, відбитий Ліваковичем, — 1:1.

А після перерви тріумфатор Ліги чемпіонів у складі «Челсі» Аспілікуета, який забив свій дебютний гол за національну команду, вивів Іспанію вперед. При цьому захисник в 31 рік і 34 дня став найстаршим автором голу своєї збірної на чемпіонатах Європи.

На порятунок у хорватів ще була купа часу, але свої шанси в атаці вони довго не використовували. А ось суперник зусиллями Торреса на 77-й хвилині, здавалося, зняв всі питання про переможця.

Але хто не знає про дух хорватів! На 85-й хвилині Оршич таки заштовхнув м'яч у сітку воріт піренейців, і у «картатих» з'явився шанс на порятунок. І на 92-й хвилині Пашаліч ним скористався — 3:3! Зʼясування стосунків перейшло в овертайм. Божевільний матч!

Який же вбивчий момент не використав хорват Крамарич на 96-й хвилині! Браво, голкіпер Симон! А ось Мората, родині котрого погрожували за хиби, прощати суперника на 100-й хвилині не став — 3:4. Як і Оярсабаль на 103-й — 3:5. Найрезультативніший поєдинок Євро-2020!

У чвертьфіналі Євро-2020 збірна Іспанії 2 липня в Санкт-Петербурзі зіграє з переможцем пари Франція — Швейцарія.

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Фото uefa.com

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