Франція на Євро-2020 програла дику гольову «перестрілку» Швейцарії: все вирішив промах у «лотереї» Мбаппе

У понеділок, 28 червня, на Національному стадіоні у Бухаресті, де збірна України перемогла Північну Македонію (2:1) і поступилася Австрії (0:1), визначився ще один учасник ¼ фіналу Євро-2020. Знову купа голів і вперше серія пенальті!

Євро-2020. 1/8 фіналу

Франція — Швейцарія — 3:3 (по пенальті — 4:5)

Голи: Бензема (57, 59), Погба (75) — Сеферович (15, 81), Гавранович (90).

На 55-й хвилині Родрігес (Швейцарія) не реалізував пенальті.

Незважаючи на те, що чемпіонів світу вважали явним фаворитом поєдинку в столиці Румунії, «триколірні» раніше виграли у своїх географічниї сусідів зі Швейцарії лише одну з п'яти останніх зустрічей (за чотирьох нічиїх).

Якби в футбол грали гроші, то підопічним Володимира Петковича взагалі не слід було виходити на поле, адже загальна трансферна вартість 11 футболістів стартового складу збірної Франції (479 млн євро) перевищувала ціну «основи» швейцарців (161,5 млн) майже втричі. Про що говорити, якщо один Мбаппе коштує майже стільки ж (160 млн), скільки вся команда суперника.

Але реальність виявилася такою, що Шакірі і компанія в першому таймі просто вказали чемпінам світу на їхнє місце. На гол форварда «Бенфіки» Сеферовича на 15-й хвилині зоряна дружина Дідьє Дешама до перерви не змогла відповісти жодним (!) ударом в площину воріт Зоммера. До речі, півзахисник «наті» (прізвисько збірної Швейцарії) Цубер віддав четверту (!) гольову передачу на Євро-2020 і наздогнав за цим показником рекордсменів чемпіонатів Європи (за кількістю асистів на одному турнірі) — гравця збірної Югославії Любінко Друловича (Євро-2000), бельгійця Едена Азара (Євро-2016) і валлійця Аарона Ремзі (Євро-2016).

Незабаром після перерви швейцарці отримали шикарний шанс подвоїти свою перевагу в рахунку, коли аргентинський рефері після підказки VAR призначив у ворота збірної Франції пенальті. Але Родрігес, виконуючи удар з 11-метрової позначки, програв дуель голкіперу Льорісу!

І одразу форвард «Реала» Бензема покарав суперника за марнотратство. Двічі покарав — на 57-й і 59-й хвилинах! Ось таке повернення Каріма до збірної Франції після п'ятирічної перерви — чотири матчі, чотири голи.

Здавалося, Погба голом-шедевром на 75-й хвилині остаточно «добив» суперника — 3:1. Але Швейцарія зусиллями Сеферовича знову повернулася до гри — 2:3. Більш того, «наті» вдалося повторити «подвиг» хорватів, котрі відіграли два м'ячі в кінці основного часу поєдинку з Іспанією. Перший гол Гаврановича відмінили через офсайд. Але на 90-й хвилині він забив чистий мʼяч. Неймовірно — 3:3! Знову, як у Копенгагені, овертайм.

«Що б не трапилося в час, що залишився в додаткових таймах, Швейцарія вже зіграла сенсаційно і заслужила похвалу за свою гру і атакуючий футбол з перших хвилин до останніх. Так треба грати в футбол», — написав у Twitter після основного часу Гарі Лінекер.

Овертайм виявився «сухим», і все вирішила серія пенальті, в якій роковою стала хиба зіркового Мбаппе. 5:4 — на користь Швейцарії. Сенсація! Чемпіон світу Франція слідом за чемпіоном Європи Португалією вилетів з Євро-2020. А швейцарці у чвертьфіналі 2 липня в Санкт-Петербурзі зіграють з Іспанією.

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Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

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фото uefa.com

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