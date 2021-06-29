Далеко від Євро-2020: Мессі влаштував феєрію на Кубку Америки і встановив рекорд збірної Аргентини

Поки на полях Старого Світу киплять неабиякі пристрасті на Євро-2020 (з турніру вже вилетіли чемпіони Європи португальці і чемпіони світу французи!), на Кубку Америки, що проходить в Бразилії, в ніч на вівторок, 29 червня, визначилися всі чвертьфіналісти.

Одну з двох груп виграла збірна Аргентини, яка в останньому поєдинку розгромила Болівію — 4:1. Зустріч стала бенефісом Ліонеля Мессі, до якого в номер нещодавно партнери по команді навідалися посеред ночі. Форвард «Барселони» не лише забив два м'ячі і віддав гольову передачу, а й зі 148 поєдинками в активі встановив новий рекорд за кількістю матчів за національну команду своєї країни (у Хав'єра Маскерано — 147 ігор).

Нагадаємо, що Мессі дебютував у збірній Аргентини 17 серпня 2005 року та з тих пір забив в її складі 75 м'ячів і віддав 53 гольові передачі.

Відеоогляд матчу Болівія — Аргентина — 1:4

До речі, аргентинська збірна під керівництвом Ліонеля Скалоні продовжила свою безпрограшну серію до 17 поєдинків (10 перемог, 7 нічиїх). Це третій показник в історії національної команди. Раніше стільки ж матчів поспіль Аргентина не програвала при Гільєрме Стабіле — з 1956 по 1957 рік. Рекорд належить Альфіо Басіле, при якому збірна не знала гіркоти поразок протягом 31 поєдинку з 1991-го по 1993-й, другий результат у Марсело Б'єлси (18 ігор, 2000--2002 роки).

Додамо, що в ¼ фіналу Кубка Америки зіграють: Бразилія — Чилі, Аргентина — Еквадор, Уругвай — Колумбія та Перу — Парагвай.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бутси Ліонеля Мессі продали з аукціону за 172 тисячі доларів.

Фото Twitter збірної Аргентини, Twitter Goal

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