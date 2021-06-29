У вівторок, 29 червня, за підсумками поєдинків у Лондоні та Глазго визначаться останні чвертьфіналісти Євро-2020.

Збірна України, яка вперше пробилася до плей-оф чемпіонату Європи, в присутності лише 6 тисяч уболівальників (такі коронавірусні реалії) проведе на 52-тисячній арені «Хемпден Парк» у Глазго матч 1/8 фіналу проти команди Швеції, яка раніше по разу доходила до чвертьфіналу (Євро-2004) і півфіналу (Євро-1992) європейських першостей. Початок зустрічі — о 22:00.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ ШВЕЦІЯ — УКРАЇНА

Нагадаємо, що раніше Україна лише раз грала в 1/8 фіналу великих турнірів, коли на ЧС-2006 в Німеччині здолала в серії післяматчевих пенальті Швейцарію — 3:0 (ігровий час — 0:0).

Букмекери в майбутньої дуелі віддають невелику перевагу скандинавам. Наприклад, контора William Hill ставки на виграш шведів в основний час приймає з коефіцієнтом 2,45, на нічию — 3,00, на перемогу підопічних Андрія Шевченка — 3,20.

Зазначимо, що безпрограшна серія підопічних Янне Андерссона налічує вісім поєдинків (сім перемог і нічия). Останній раз шведи терпіли невдачу, коли в листопаді минулого року в зустрічі Ліги націй поступилися на «Стад де Франс» команді Франції — 2:4.

Відео голів матчу Швеція — Україна в режимі онлайн дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Як відомо, переможець «жовто-синього» протистояння 3 липня в Римі битиметься за путівку до півфіналу турніру з переможцем дуету Англія — Німеччина.

Нагадаємо, що інші пари ¼ фіналу Євро-2020 сформували: Швейцарія — Іспанія (2 липня, Санкт-Петербург), Бельгія — Італія (2 липня, Мюнхен) і Данія — Чехія (3 липня, Баку).

Все про Євро-2020: склади команд, турнірні таблиці, стадіони, регламент, призові

Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери дали свої прогнози на зустріч Швеція — Україна.

28

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter