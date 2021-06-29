Україна против Англії: стали відомі пари ¼ фіналу Євро-2020

У вівторок, 29 червня, після поєдинків Англія — Німеччина та Швеція — Україна стали відомі вісім команд, що пробилися до чвертьфіналу Євро-2020 (ще плюс по 2,5 млн євро призових від УЄФА). Команда Андрія Шевченка — серед них!

У той же час серед претендентів на трофей не виявилося чемпіонів світу французів і чемпіонів Європи португальців, а ще команд Нідерландів, Уельсу, Австрії, Німеччини, Хорватії та Швеції.

В ¼ фіналу Євро-2020 зіграють:

Швейцарія — Іспанія (2 липня, Санкт-Петербург),

Бельгія — Італія (2 липня, Мюнхен),

Данія — Чехія (3 липня, Баку),

Україна — Англія (3 липня, Рим).

Додамо, що переможець пари Бельгія — Італія в півфіналі зіграє проти тріумфатора швейцарсько-іспанської дуелі (6 липня в Лондоні), а більш удачливий в протистоянні України та Англії — з кращим в дуеті Данія — Чехія (7 липня в Лондоні). Команди, які вийдуть до півфіналу турніру, зароблять ще по 4 млн євро. Фінал Євро-2020, як відомо, відбудеться на «Уемблі» 11 липня.

Нагадаємо, що збірна України вперше дійшла до ¼ фіналу чемпіонату Європи, вже заробивши на турнірі 14,25 млн євро.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна Іспанії лише в додатковий час зламала опір віце-чемпіонів світу хорватів.

Фото uefa.com

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