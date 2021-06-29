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Спорт

«Пам'ятайте про це»: олімпійська чемпіонка Подкопаєва «запалила» хлопців Шевченка перед битвою зі шведами на Євро-2020

16:30 29 червня 2021
Лілія Подкопаєва

У вівторок, 29 червня, збірна України з футболу на стадіоні «Хемпден Парк» у Глазго проведе матч за путівку до чвертьфіналу Євро-2020 проти команди Швеції.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ ШВЕЦІЯ — УКРАЇНА

Звичайно ж, слова підтримки на адресу хлопців Андрія Шевченка лунають з усіх боків. Не залишилася осторонь і дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва, яка кілька днів тому прилетіла на батьківщину з США, де мешкає і викладає. Наша уславлена спортсменка, яка народилася в Донецьку, записала відеозвернення українською мовою, розмістивши його в Instagram.

«Хлопці, я, як спортсмен, знаю, що таке — з гідністю представляти Україну на міжнародних змаганнях, — сказала 42-річна Лілія Подкопаєва. — На вас лежить велика відповідальність, адже за вами стежитимуть мільйони українців з різних куточків світу. Пам'ятайте про це, коли будете надягати синьо-жовті футболки з тризубом і виходити на поле в Глазго. Віддайте всі свої сили заради перемоги. Бажаю вам успіху. Вболіваємо за вас. Віримо в вас. Слава Україні!»

Все про Євро-2020: склади команд, турнірні таблиці, стадіони, регламент, призові

Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Лілія Подкопаєва зробила офіційну заяву.

Фото Instagram

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