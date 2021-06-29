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Спорт

Перший пішов: суперник збірної України на Євро-2020 залишився без головного тренера

18:33 29 червня 2021
Франк де Бур

Головний тренер суперника збірної України в групі Євро-2020 команди Нідерландів 51-річний Франк де Бур покинув свій пост після вильоту підопічних з турніру вже в 1/8 фіналу від чехів (0:2), повідомляється на сторінці національної команди в Twitter.

«В очікуванні оцінки я вирішив не продовжувати роботу в статусі тренера національної збірної, — заявив Франк де Бур в інтерв'ю прес-службі «помаранчевих». — Зрозуміло, що мета не була досягнута. Коли мені запропонували стати тренером збірної Нідерландів в 2020 році, я подумав, що це честь і виклик. Але я також знав про тиск, який чинитиметься на мене з того моменту, як мене призначили, цей тиск тільки посилюється, і це не здорова ситуація ні для мене, ні для команди.

Я хочу подякувати всім, звичайно ж, уболівальникам і гравцям. Мої компліменти також керівництву, яке створило справжній спортивний клімат тут, на території кампусу".

Нагадаємо, що екс-футболіст «Аякса» і «Барселони» працював з голландською збірною з 23 вересня минулого року. У 15 поєдинках під його керівництвом «помаранчеві» відсвяткували вісім перемог, чотири рази зіграли внічию і тричі програли. Франк де Бур став першим з тренерів команд-учасниць Євро-2020, що втратив свій пост.

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фото uefa.com

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