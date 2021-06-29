Англія в своєму 300-му поєдинку на «Уемблі» вибила Німеччину з Євро-2020: відеоогляд матчу

У вівторок, 29 червня, на знаменитій арені «Уемблі» в Лондоні, де, до речі, пройдуть обидва півфінали і фінал Євро-2020, в битві першої та третьої команд турніру за загальною вартістю футболістів — Англії та Німеччини — визначився передостанній чвертьфіналіст турніру.

Євро-2020. 1/8 фіналу

Англія — Німеччина — 2:0

Голи: Стерлінг (75), Кейн (86).

У колишні роки родоначальники футболу і німці перетиналися один з одним у фінальних турнірах чемпіонатів світу та Європи шість разів, і лише раз Англія змогла взяти верх над Німеччиною (в скандальному фіналі ЧС-1966 — 4:2). На другому груповому етапі ЧС-1982 команди зіграли внічию (0:0), а ще чотири рази бундестім був сильнішим за «Трьох левів» — у чвертьфіналі ЧС-1970 (3:2 в додатковий час), у півфіналі ЧС-1990 (1:1, по пенальті — 4:3) і в 1/16 фіналу ЧС-2010 (4:1).

Цього разу на боці команди Гарета Саутгейта був перевірений трьома іграми в групі рідний «Уемблі» (1:0 з Хорватією, 0:0 з Шотландією, 1:0 з Чехією) і підтримка публіки (німецьким фанатам було дуже складно дістатися на Туманний Альбіон через коронавірусні обмеження). До речі, німцям навіть не дозволили потренуватися на головній арені Сполученого Королівства перед грою, пославшись на дощі і необхідність зберегти газон до вирішальних битв чемпіонату Європи.

Якщо підопічні Саутгейта примудрилися виграти групу лише з двома забитими м'ячами (менше на Євро-2020 забили лише Шотландія, Фінляндія і Туреччина) і нулем в графі «пропущені» (інші 23 збірні не втримали свої ворота на замку), то команда Льова на першому етапі вразила ворота суперників аж шість разів, але і пропустила п'ять голів.

У це важко повірити, але до гри з Німеччиною Англія в іграх навиліт не перемагала на Євро в основний час цілих 53 (!) роки (в 1968-му команда сера Альфреда Рамсея перемогла збірну СРСР в матчі за третє місце — 2:0). Потрібно терміново було щось міняти. Тим паче, що з серіями пенальті проти німців у підданих Її Величності був повний швах.

До речі, вболівальники збірної Англії передгрою замовили «копію» німецького наставника «Ліверпуля» Юргена Клоппа, і він вболівав за їхню збірну.

Перший тайм зустрічі (до речі, 300-ї для англійців на «Уемблі»!) пройшов з деякою перевагою «Трьох левів», хоча в рахунку могли повести і ті, і інші. Щоправда, Нойер здорово зреагував на «постріл» Стерлінга, Пікфорд ліквідував загрозу з боку Вернера, а супершанс Кейна «вбили» німецькі захисники (до речі, голкіпер німців Нойєр, як і форвард господарів поля Кейн, вийшов на гру з капітанською пов'язкою в райдужних кольорах — на знак підтримки ЛГБТ-спільноти).

З перших хвилин другого тайму активнішим в атаці вже був бундестім. Але обережність з боку обох команд була насамперед. Всі розуміли, що одна-єдина помилка може відправити когось із грандів додому (хоча англійці і так нікуди під час Євро-2020 не літали). І першими не витримали німці. На 75-й хвилині після прострілу Шоу Стерлінг забив свій третій м'яч на турнірі — 1:0.

Який же шанс зрівняти рахунок втратили німці на 81-й хвилині: Мюллер метрів з 30 втік один на один з голкіпером, але пробив поруч зі штангою!

А ось Англія ще один свій шанс не змарнувала: Грілліш доставив м'яч до штрафного, де Кейн нарешті забив свій перший гол на турнірі — 2:0.

15-річна епоха роботи Йоахима Льова з бундестім завершена на мінорній ноті. Далі Німеччину поведе за собою екс-наставник «Баварії» Ханс-Дітер Флік.

Нагадаємо, що суперником Англії у чвертьфіналі турніру 3 липня на римському «Стадіо Олімпіка» стане переможець поєдинку Швеція — Україна .

В інших парах 1/8 фіналу зіграють: Швейцарія — Іспанія (2 липня, Санкт-Петербург), Бельгія — Італія (2 липня, Мюнхен), Данія — Чехія (3 липня, Баку), Швеція — Німеччина (3 липня, Рим) .

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Фото uefa.com

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