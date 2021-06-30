27.05 / 27.29 32.13 / 32.57
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Пристрасні танці та «божевільні» очі Яремчука: відео емоцій у роздягальні збірної України після перемоги над Швецією

9:06 30 червня 2021
Збірна України

Драматична перемога над збірною Швеції (2:1 у додатковий час) у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 викликала бурю емоцій як на футбольному полі, так і за його межами.

Футболісти також не стримували себе в запалі радості від першого в історії «жовто-синіх» виходу до чвертьфіналу континентальної першості. Зокрема, Роман Яремчук та Євген Макаренко влаштували запальні танці в роздягальні. Що ж, хлопці, заслужили — можете відриватися!

Нагадаємо, що у чвертьфіналі Євро-2020 збірна України зіграє з командою Англії. Поєдинок пройде в суботу, 3 липня, в Римі на «Стадіо Олімпіко», початок — о 22:00 за київським часом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що сказав головний тренер збірної України Андрій Шевченко після перемоги над Швецією на Євро-2020.

Фото УАФ

591

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Збірна України

Пристрасні танці та «божевільні» очі Яремчука: відео емоцій у роздягальні збірної України після перемоги над Швецією

хмари

Грозові дощі накриють Україну: синоптики назвали п’ять регіонів, які уникнуть негоди

Кухар

«Боїтеся втратити «годівницю»: Катерина Кухар поскаржилася на погрози

Оля Полякова

Пристрасна фанатка: Оля Полякова скинула верхню частину купальника, щоб підтримати збірну України

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.