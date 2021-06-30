Пристрасні танці та «божевільні» очі Яремчука: відео емоцій у роздягальні збірної України після перемоги над Швецією

Драматична перемога над збірною Швеції (2:1 у додатковий час) у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 викликала бурю емоцій як на футбольному полі, так і за його межами.

Футболісти також не стримували себе в запалі радості від першого в історії «жовто-синіх» виходу до чвертьфіналу континентальної першості. Зокрема, Роман Яремчук та Євген Макаренко влаштували запальні танці в роздягальні. Що ж, хлопці, заслужили — можете відриватися!

Нагадаємо, що у чвертьфіналі Євро-2020 збірна України зіграє з командою Англії. Поєдинок пройде в суботу, 3 липня, в Римі на «Стадіо Олімпіко», початок — о 22:00 за київським часом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що сказав головний тренер збірної України Андрій Шевченко після перемоги над Швецією на Євро-2020.

Фото УАФ

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