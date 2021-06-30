Артем Бєсєдін більше не зіграє на Євро-2020

На 98-й хвилині поєдинку 1/8 фіналу Євро-2020 між Швецією і Україною (1:2 у додатковий час) стався епізод, який змусив здригнутися мільйони футбольних уболівальників по всьому світу.

Захисник скандинавів Маркус Даніельссон, вибиваючи м'яча, грубо прямою ногою «в'їхав» у коліно нашому форварду Артему Бєсєдіну, який з'явився на полі з початком екстра-тайму. Стоп-кадр показав, як нога українця неприродно прогнулася — виглядало по-справжньому страхітливо… Арбітр спочатку розцінив даний епізод на жовту картку для Даніельссона, але після перегляду повтору змінив своє рішення та вилучив грубіяна.

«На жаль, великі перемоги даються нам дорогою ціною! Ми не зможемо більше розраховувати на допомогу в наступних матчах Артема Бєсєдіна, хіба що на його підтримку, але й вона буде для нас додатковим стимулом! Ми всі сподіваємося, що все минеться й не буде сильних пошкоджень! Він вимушено залишає розташування команди та повертається до Києва, щоб пройти повне обстеження! … і повернутися ще сильнішим!», — написав асистент головного тренера «жовто-синіх» Олександр Шовковський на своїй сторінці у Facebook.

Відзначимо, що Артем Бєсєдін узяв участь у трьох матчах на Євро-2020, провівши на полі загалом 37 хвилин (без забитих м'ячів).

Нагадаємо, що раніше розташування національної команди залишив захисник Денис Попов, який переніс операцію з видалення мигдалин, також продовжує відновлюватися від пошкодження півзахисник Олександр Зубков, який працює за індивідуальною програмою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболісти збірної України відзначили перемогу над Швецією пристрасними танцями в роздягальні.

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