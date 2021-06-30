Порвали майку: «сміливець» заявився на матч Україна на Євро-2020 в футболці збірної Росії і з прапором РФ

За драматичним поєдинком між збірними України та Швеції (2:1 у додатковий час) в 1/8 фіналу Євро-2020 з трибун стадіону «Хемпден Парк» у Глазго через коронавірусні обмеження змогли спостерігати лише шість тисяч глядачів.

Одним із них виявився хлопець, який заявився у футболці… збірної Росії та прапором РФ на плечах. «Сміливець» встигнув зробити одну радісну фотографію, обіймаючись з українським уболівальником, яка облетіла багато російських пабліків, але незабаром провокатору стало непереливки після кількох неприємних слів про нашу країну.

Зокрема, наші співвітчизники відібрали у відчайдушного фаната вушанку з радянською зіркою на лобі, прапор РФ та порвали футболку. При цьому росіянин, будучи явно нетверезим, із сумним виразом обличчя тримався за щелепу…

А після фінального свистка «відзначився» вже український уболівальник. Прорвавшись через стюардів, чоловік із голим торсом вибіг на поле, щоб порадіти перемозі разом із футболістами «жовто-синіх», та був зупинений лише колективними зусиллями служби безпеки стадіону.

Нагадаємо, перед стартом Євро-2020 у Росії обурилися тому факту, що на форму збірної України були нанесені патріотичні слогани «Слава Україні!» та «Героям слава». У підсумку УЄФА порахував, що гасла з політичним підтекстом, та заборонив їхнє використання в парі на екіпіровці.

Усе про Євро-2020: склади команд, турнірні таблиці, стадіони, регламент, призові

Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболісти збірної України влаштували запальні танці в роздягальні після перемоги над Швецією.

135

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter