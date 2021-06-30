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Спорт

Красуня Дарина Білодід стала журналісткою

20:24 30 червня 2021
Дар'я Білодід

Наймолодша дворазова чемпіонка світу з дзюдо 20-річна Дар'я Білодід, яка здивувала своїх підписників фото у відвертому бікіні, похвалилася закінченням навчання та здобуттям вищої освіти.

Дівчина отримала диплом бакалавра за спеціальністю «Журналістика та соціальна комунікація». Підтримати Дар'ю на церемонії отримання диплома з рук ректора КНУ ім. Шевченка Володимира Бугрова прийшли її батьки — батько Геннадій Білодід та мати Світлана Кузнєцова.

Нагадаємо, що Білодід пропустила чемпіонат світу, що проходив у першій половині червня в Будапешті. Замість участі на світовій першості наша співвітчизниця організувала тренувальний збір у Карпатах, щоб краще підготуватися до Олімпіади-2020 у Токіо.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дар'я Білодід «запалила» в караоке під хіт скандальної російської співачки Ольги Бузової.

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