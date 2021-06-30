Травма Бесєдіна: відомий діагноз та терміни відновлення

Форвард київського «Динамо» та збірної України Артем Бесєдін, який отримав страшну травму в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції (2:1), проведе тривалий час поза футболом.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, первинне обстеження головним лікарем національної команди показало пошкодження відразу кількох м'язів ноги, також була підозра на пошкодження хрестоподібних зв'язок.

Точний же діагноз футболісту було поставлено після проведення МРТ уже в Києві, куди Артем, залишивши розташування збірної, вирушив чартерним рейсом безпосередньо з Глазго. Результати обстеження підтвердили початкові неоптимістичні прогнози.

«На знімках МРТ у нього є часткове пошкодження задньої хрестоподібної зв'язки, часткове пошкодження внутрішньої та зовнішньої бічної зв'язок, а також перелом виростків стегнової кістки без зміщення. Від удару прямою ногою у Бєсєдіна трапилася гіперекстензія (перерозгинання) в колінному суглобі, яка викликала таку значну травму. Зараз ми проводимо консультації з травматологами та хірургами з приводу тактики лікування. Попередньо це консервативне лікування. Термін відновлення — близько шести місяців», — розповів головний лікар «Динамо» Андрій Шморгун офіційному сайту «біло-синіх».

Таким чином, Бесєдін, який став у минулому сезоні у складі «Динамо» чемпіоном та володарем Кубка України, не допоможе «біло-синім» у першому колі сезону-2021/2022.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що сини Андрія Шевченка з трибун стадіону в Глазго підтримували збірну України в матчі зі Швецією.

фото УАФ

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