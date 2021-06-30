27.09 / 27.31 32.14 / 32.51
Київ: +29
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Світоліна з важкої перемоги стартувала на Вімблдоні: відеоогляд матчу

16:57 30 червня 2021
Світоліна та Костюк

У столиці Англії, Лондоні, стартував 134-й за ліком Вімблдон — один із чотирьох турнірів серії «Великого шолома» з загальним призовим фондом 49,4 млн доларів.

У першому колі найкраща тенісистка України одеситка Еліна Світоліна, яка займає п'яту сходинку в світовому жіночому рейтингу, зустрічалася з бельгійкою Алісон ван Ейтванк (57-а), яка тиждень тому стала переможницею турніру в англійському Ноттінгемі. Раніше суперниці перетиналися на кортах лише одного разу — у 2015-му українка в Індіан-Уеллсі обіграла суперницю в трьох сетах.

Сильнішою виявилася наша співвітчизниця і цього разу. Щоправда, довелося понервувати. Доволі легко вигравши перший сет, другий Еліна віддала суперниці. У вирішальній партії нерви українки виявилися міцнішими, і взявши чотири (!) гейми на подачі бельгійки, довела матч до перемоги — 6:3, 2:6, 6:3.

А напередодні ще одна українка, 19-річна Марта Костюк (70-а), упевнено пройшла перше коло Вімблдону, несподівано легко обігравши 21-у ракетку світу Кікі Бертенс із Нідерландів — 6:3, 6:4.

За успішне подолання першого раунду наші співвітчизниці заробили по 104 тисячі доларів призових. У другому колі на Світоліну чекає зустріч із полячкою Магдою Лінетт (44-я), яка обіграла американку Аманду Анісімову (81-я) — 2:6, 6:3, 6:1, а Костюк битиметься з Анастасією Севастовою (Латвія, 56-я), яка здолала Заріну Діяс (Казахстан, 101-я) — 6:4, 6:1.

Додамо, що ще одна українка Леся Цуренко (168-а) не змогла вийти на матч проти Юлії Путінцевої з Казахстану (43-а).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Даяну Ястремську виправдали в допінговій справі, але на Вімблдоні українка не зіграє.

45

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Жінка у панчохах

Про кар'єру вчительки доведеться забути: педагога-початківця заарештували за спокушання 15-річного школяра

літо

Від +10 до +40 градусів: синоптики розповіли, яку погоду українцям варто чекати у липні

Наталя Могилевська

«Не боюся ні бідності, ні локдаунів»: Наталя Могилевська поділилася секретом фінансового успіху

Славія

Славія, яка порвала з Дзідзьо, показала коханого хлопця

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.