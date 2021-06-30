Світоліна з важкої перемоги стартувала на Вімблдоні: відеоогляд матчу

У столиці Англії, Лондоні, стартував 134-й за ліком Вімблдон — один із чотирьох турнірів серії «Великого шолома» з загальним призовим фондом 49,4 млн доларів.

У першому колі найкраща тенісистка України одеситка Еліна Світоліна, яка займає п'яту сходинку в світовому жіночому рейтингу, зустрічалася з бельгійкою Алісон ван Ейтванк (57-а), яка тиждень тому стала переможницею турніру в англійському Ноттінгемі. Раніше суперниці перетиналися на кортах лише одного разу — у 2015-му українка в Індіан-Уеллсі обіграла суперницю в трьох сетах.

Сильнішою виявилася наша співвітчизниця і цього разу. Щоправда, довелося понервувати. Доволі легко вигравши перший сет, другий Еліна віддала суперниці. У вирішальній партії нерви українки виявилися міцнішими, і взявши чотири (!) гейми на подачі бельгійки, довела матч до перемоги — 6:3, 2:6, 6:3.

A brilliant contest@ElinaSvitolina overcomes Alison Van Uytvanck 6−3, 2−6, 6−3 to seal a spot in the second round#Wimbledon pic.twitter.com/d8SRPkqmXj — Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2021

А напередодні ще одна українка, 19-річна Марта Костюк (70-а), упевнено пройшла перше коло Вімблдону, несподівано легко обігравши 21-у ракетку світу Кікі Бертенс із Нідерландів — 6:3, 6:4.

За успішне подолання першого раунду наші співвітчизниці заробили по 104 тисячі доларів призових. У другому колі на Світоліну чекає зустріч із полячкою Магдою Лінетт (44-я), яка обіграла американку Аманду Анісімову (81-я) — 2:6, 6:3, 6:1, а Костюк битиметься з Анастасією Севастовою (Латвія, 56-я), яка здолала Заріну Діяс (Казахстан, 101-я) — 6:4, 6:1.

Додамо, що ще одна українка Леся Цуренко (168-а) не змогла вийти на матч проти Юлії Путінцевої з Казахстану (43-а).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Даяну Ястремську виправдали в допінговій справі, але на Вімблдоні українка не зіграє.

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