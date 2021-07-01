Англія — Україна: де і коли дивитися онлайн матч ¼ фіналу Євро-2020 3 липня

У суботу, 3 липня, збірна України проведе матч ¼ фіналу чемпіонату Європи з футболу. У поєдинку, який відбудеться на «Стадіо Олімпіко» в Римі, «жовто-сині» зустрінуться з командою Англії (початок — о 22:00).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ УКРАЇНА — АНГЛІЯ

Раніше команди сім разів перетиналися на футбольному полі. Історію протистояння відкрили два виїзних для «жовто-синіх» товариські матчі, в 2000-му та 2004-му, в яких господарі виявилися сильнішими — 2:0 та 3:0 відповідно. У відборі на ЧС-2010 суперники обмінялися домашніми перемогами — 2:1 у Лондоні та 1:0 у Дніпрі. Безсумнівно, багато вболівальників пам'ятають поєдинок фінальної стадії ЧЄ-2012 в Донецьку із незарахованим голом Девіча, коли підопічні Олега Блохіна зазнали мінімальної поразки — 0:1. І, нарешті, у відборі на ЧС-2014 наша збірна двічі зіграла внічию з фаворитом групи — 1:1 у Лондоні та 0:0 у Києві.

У прямій трансляції поєдинок Україна — Англія покажуть о 22:00 телеканали «Україна» та «Футбол 1».

Євро-2020. ¼ фіналу

3 липня (субота)

Україна — Англія 22:00 «Україна», «Футбол 1»

Відзначимо, що переможець матчу зустрінеться у півфіналі (7 липня в Лондоні, початок — о 22:00) з сильнішим у парі Данія — Чехія.

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Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери дали свої прогнози на матч Україна — Англія.

Фото УАФ

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