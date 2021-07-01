За підсумками двох поєдинків в суботу, 3 липня, стануть відомі всі півфіналісти чемпіонату Європи з футболу (зокрема, Україна битиметься в Римі з Англією). На Олімпійському стадіоні в Баку в матчі ¼ фіналу на вболівальників чекає протистояння віце-чемпіона Європи 1996 року Чехії та переможця Євро-1992 Данії (і ті, й інші не виходили до чвертьфіналу великих змагань з 2004 року).

Починаючи з 1998-го, суперники провели між собою 11 зустрічей, в яких тричі перемагали чехи, два рази — данці, а ще шість матчів завершилися внічию. Що ж стосується фінальних стадій чемпіонатів Європи, то Чехія поки веде «всуху» — 2:0 на Євро-2000 і 3:0 на Євро-2004.

На нинішньому турнірі Данія, яка втратила свого лідера Крістіана Еріксена, вирішила завдання виходу з групи лише в останньому турі, розгромивши Росію (4:1) і вийшовши до плей-оф з другого місця. А в 1/8 фіналу скандинави знищили Уельс (4:0). Що стосується підопічних Ярослава Шилгави, то вони після перемоги над Шотландією (2:0), розійшлися з миром з хорватами (1:1) та поступилися Англії (0:1). Але, пробившись до плей-оф з третьої позиції в квартеті, Шик і компанія потім сенсаційно відправили додому голандців (2:0), які вже звільнили свого головного тренера Франка де Бура.

У майбутній грі букмекери надають перевагу підопічним Каспера Хьюлманна. Наприклад, контора Favbet ставки на виграш Данії в основний час приймає з коефіцієнтом 2,15, на нічию — 3,20, на перемогу чехів — 3,70.

Євро-2020. ¼ фіналу

3 липня (субота)

Чехія — Данія 19:00 «Україна», «Футбол 1»

Нагадаємо, що переможець чесько-датської дуелі зіграє в півфіналі з сильнішим у парі Україна — Англія (7 липня на лондонському «Уемблі»).

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Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі поєдинок Україна — Англія.

Фото uefa.com

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