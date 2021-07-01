Мессі більше не гравець «Барселони»: що сталося

Шестиразовий володар «Золотого м'яча» аргентинець Ліонель Мессі, який не зміг за підсумками минулого сезону стати найкращим бомбардиром європейських чемпіонатів та завоювати «Золоту бутсу», залишився без клубу.

У футболіста, який виступав за «Барселону» з 2000 року та в минулому сезоні завоював із клубом 35-й трофей у кар'єрі, закінчився контракт і він став вільним агентом. Останнім часом однією з головних тем, пов'язаних із каталонським грандом, було питання продовження угоди з багаторічним лідером «блау-гранас». Президент клубу Жоан Лапорта, обраний на посаду в березні 2021 року, будував свою виборчу кампанію на гарантії того, що Мессі залишиться в «Барселоні». Але, як пише видання Mundo Deportivo, особисті приятельські стосунки керівника каталонців із самим футболістом та його батьком не допомогли залагодити всі питання та переукласти контракт до його завершення.

Утім, у «Барселоні» не переймаються та впевнені в тому, що Лео підпише нову угоду на два роки, а також на найближчі десять років стане послом «блау-гранас». Утім, є одна серйозна перешкода для цього — для того, щоб задовольнити фінансові апетити свого лідера (а це близько 25 млн євро на рік) та не порушити фінансовий фейр-плей, каталонцям необхідно або продати кількох футболістів, або істотно знизити зарплати інших гравців. У Каталонії не сумують та посилено шукають рішення проблеми, при цьому запевняючи уболівальників, що ім'я Мессі найближчим часом збережеться на офіційному веб-сайті, стадіоні «Ноу Камп» та клубній базі.

Відзначимо, що зараз Лео зосереджений на виступах у складі збірної Аргентини на Кубку Америки, де «альбі-селесте» вже вийшли до чвертьфіналу. У розташуванні національної команди Мессі відзначив свій 34-й день народження — партнери привітали його серед ночі, принісши тістечко зі свічкою та купу подарунків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Барселона» підписала контракт із кумом Мессі Серхіо Агуеро.

281

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter