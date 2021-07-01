За підсумками двох поєдинків у п'ятницю, 2 липня, стане відома перша пара півфіналістів чемпіонату Європи з футболу. На стадіоні в Санкт-Петербурзі в матчі ¼ фіналу змагатимуться збірна Швейцарії та триразовий чемпіон Європи команда Іспанії.

Раніше суперники неодноразово перетиналися між собою, в тому числі й у фінальних турнірах чемпіонатів світу. На ЧС-1966 піренейці здобули важку перемогу на груповій стадії (2:1), на ЧС-1994 «Червона фурія» вже куди впевненіше розібралася із суперником в 1/8 фіналу (3:0), а ось на ЧС-2010 успіх у групі вже був на боці швейцарців (1:0). Також зовсім нещодавно команди грали в одній групі Ліги націй, в якій виступала й Україна. У Мадриді іспанці здобули мінімальну перемогу (1:0), а в Базелі була зафіксована результативна нічия (1:1).

На нинішньому турнірі Іспанія довго «запрягала», зігравши внічию в стартових матчах зі Швецією (0:0) та Польщею (1:1), але вийшла до 1/8 фіналу з другого місця завдяки розгрому Словаччини (5:0). У першому раунді плей-оф підопічні Луїса Енріке лише в додатковий час зломили опір Хорватії — 5:3 на користь «Червоної фурії».

Що стосується Швейцарії, то вона посіла третє місце у своїй групі, зігравши внічию з Уельсом (1:1), поступившись Італії (0:3) та обігравши Туреччину (3:1), а в 1/8 фіналу створила сенсацію, вибивши з розіграшу чинних чемпіонів світу французів. При цьому підопічні Владимира Петковича по ходу другого тайму поступалися 1:3, у компенсований час зрівняли рахунок, а в серії пенальті бездоганно виконали всі удари з 11-метрової позначки.

У майбутній грі букмекери бачать беззаперечним фаворитом підопічних Луїса Енріке. Наприклад, контора Favbet ставки на виграш Іспанії в основний час приймає з коефіцієнтом 1,70, на нічию — 3,85, на перемогу швейцарців — 5,50.

Євро-2020. ¼ фіналу

2 липня (п'ятниця)

Швейцарія — Іспанія 19:00 «Україна», «Футбол 1»

Нагадаємо, що переможець швейцарсько-іспанської дуелі зіграє у півфіналі з сильнішим у парі Бельгія — Італія (6 липня на «Уемблі» в Лондоні).

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Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі поєдинок Україна — Англія.

Фото uefa.com

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