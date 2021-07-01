У суботу, 3 липня, на «Стадіо Олімпіко» в Римі у матчі за путівку до чвертьфіналу чемпіонату Європи з футболу змагатимуться збірні України та Англії (початок о 22:00). Букмекери вже зробили ставки на майбутню гру.

«ФАКТИ» проведуть онлайн-трансляцію зустрічі підопічних Андрія Шевченка і Гарета Саутгейта, за якою ви зможете стежити в цій новині.

З Глазго — до Риму

Українська збірна наступного дня після історичного успіху в Глазго перебралася з Шотландії до столиці Італії (політ в аеропорт «Фʼюмічіно» тривав три години). У Римі «жовто-сині» (після травм Дениса Попова й Артема Бесєдіна в розташуванні команди залишилося 24 футболістів) розташувалися у п'ятизірковому готелі Parco dei Principi, а тренування проводять на полях мультиспортивного центру олімпійської підготовки імені Джуліо Онесті.

Зі свистком — юрист з Німеччини

Працювати на поєдинку в Римі УЄФА довірив суддівській бригаді з Німеччини (ви не забули, кого англійці вибили в 1/8 фіналу?) на чолі з 45-річним рефері ФІФА Феліксом Брихом, якому покликані допомагати його співвітчизники Марк Борш і Штефан Лупп (арбітр VAR — німець Марко Фрітц).

Раніше доля не раз зводила юриста за фахом Бриха з українськими командами: Казахстан — Україна — 1:3 в 2008-му, «Шахтар» — «Марсель» — 2:0 в 2009-му, «Рубін» — «Динамо» — 0:0 в 2009-му, «Шахтар» — «Брага» — 2:0 в 2010-му, «Порту» — «Шахтар» — 2:1 в 2011-му, «Динамо» — «Порту» — 2:2 в 2015-му, Україна — Хорватія — 0:2 в 2017-му, «Динамо» (Загреб) — «Шахтар» — 3:3 в 2019-му, а також Нідерланди — Україна — 3:2 на Євро-2020.

До речі, свого часу Фелікс Брих написав книгу «Можливості та межі популяризації професіонального спорту в суспільстві з правової точки зору».

Фелікс Брих

Шлях до чвертьфіналу

Команда Андрія Шевченка потрапила до числа восьми найсильніших команд Євро-2020 не без частки везіння. Програвши в групі Нідерландам (2:3) і Австрії (0:1), а також перемігши Північну Македонію (2:1), «жовто-сині» вийшли до 1/8 фіналу з третьої позиції. І в першому раунді плей-офф в самому кінці додаткового часу Ярмоленко та компанія вирвали перемогу у шведів — 2:1 .

Що ж стосується колективу з Туманного Альбіону (єдина команда, що не пропустила на турнірі жодного м'яча!), то підопічні Гарета Саутгейта на груповій стадії здолали Хорватію (1:0), Чехію (1:0) і зіграли внічию з Шотландією (0:0), а в 1/8 фіналу вибили з розіграшу Німеччину (2:0).

Рішення Ярмоленка гідне поваги

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко, який забив на Євро-2020 два м'ячі і віддав дві гольові передачі, пожертвує усі свої преміальні за виступ на чемпіонаті Європи. Про це повідомив футбольний агент Вадим Шаблій.

«Все бонуси, які він отримає за виступ у фінальному раунді чемпіонату Європи, будуть виділені на допомогу хворим і нужденним дітям, — цитує Вадима Шаблія zbirna.com. — При цьому ми з Андрієм збираємося разом контролювати витрату коштів у цьому благодійному фонді. Я вважаю, що про такий вчинок лідера збірної України повинна знати вся країна».

Історія протистояння

Раніше «жовто-сині» і родоначальники футболу перетиналися на футбольних полях сім разів: Англія перемогла чотири рази, дві зустрічі завершилися внічию і один поєдинок виграла Україна (різниця м'ячів — 9:3 на користь британців).

Команда з Туманного Альбіону обіграла наших в двох товариських зустрічах (2:0 в 2000-му і 3:0 в 2004-му), у відбірковому матчі ЧС-2010 (2:1 в 2009-му), а також в скандальній зустрічі Євро-2012 (1:0). Наша команда здобула історичний успіх у грі кваліфікації ЧС-2010 в Дніпрі (1:0 в 2009-му). Обидві відбіркові гри ЧС-2014 суперники завершили внічию (1:1 в 2012-му і 0:0 в 2013-му).

Головні тренери збірних України та Англії Андрій Шевченко і Гарет Саутгейт раніше протистояли один одному на футбольному полі

Відеоогляд матчу Україна — Англія — 1:0 у 2009 році

Справа Кашшаї

Поєдинок між збірними України та Англії на Євро-2012 в Донецьку завершився скандалом. На 63-й хвилині, за рахунку 1:0 на користь британців (у суперника точним ударом відзначився Уейн Руні), після швидкої атаки «жовто-синіх» Девіч пробив по воротах, голкіпер Харт зачепив м'яч, але той все одно летів у площину воріт, звідки його в стрибку вибив Террі. Як показали повтори, зробив він це вже з-за лінії. Однак угорський рефері Кашшаї та його бригада продовжили матч, не зарахувавши гол (хоча, справедливості заради, зазначимо, що ще раніше Мілевський, який віддавав пас Девічу, перебував у офсайді).

«П'ять суддів не бачать те, що бачив весь світ! Навіщо потрібен цей суддя біля воріт, якщо м'яч на півметра перетинає лінію — і нічого?» — журився на післяматчевій прес-конференції головний тренер збірної України Олег Блохін.

«Стадіо Олімпіко»

Один з найстаріших стадіонів Європи, який є домашньою ареною двох римських клубів — «Лаціо» та «Роми», вміщує 70 634 вболівальники. Відкритий в 1953 році «Стадіо Олімпіко» пережив дві реконструкції, останню з яких провели до ЧС-1990.

За свою історію арена приймала чимало знакових матчів, серед яких фінальні поєдинки Євро-1968 і Євро-1980, ЧС-1990. Також в послужному списку стадіону в столиці Італії — чотири вирішальних матчі Кубка чемпіонів / Ліги чемпіонів (1977, 1984, 1996, 2009 роки). Частіше, ніж «Стадіо Олімпіко», сім разів, фінали найпрестижнішого клубного турніру Європи приймав лише лондонський «Уемблі».

Збірна України раніше вже грала на арені в Римі, коли 7 жовтня 2006 року (з нинішнім тренером «жовто-синіх» Олександром Шовковським у складі) програла у відбірковому поєдинку Євро-2008 команді Італії — 0:2.

Під час Євро-2020 на «Стадіо Олімпіко» вже відбулися зустрічі Туреччина — Італія (0:3), Італія — Швейцарія (3:0) та Італія — Уельс (1:0).

На "Стадіо Олімпіко" вже відбулися три поєдинки Євро-2020

Призові від УЄФА

Англійці, які виграли на турнірі всі матчі, вже заробили на Євро-2020 16,25 млн євро, Україна поки може розраховувати на 14,25 млн. За вихід до півфіналу УЄФА платить 4 млн євро.

Прогноз букмекерів

Букмекери в майбутній грі у Вічному місті, яку покажуть телеканали «Україна» та «Футбол 1», бачать явним фаворитом чемпіонів світу 1966 року. Наприклад, контора «Паріматч» ставки на виграш підопічних Гарета Сутгейта в основний час приймає з коефіцієнтом 1,44, на нічию — 4,40, на виграш України — 9,50.

Позиції в рейтингу ФІФА

Команди Гарета Саутгейта і Андрія Шевченка в поточному рейтингу ФІФА розділяє два десятки позицій: Англія — на 4-му місці, Україна — на 24-му.

Все про Євро-2020: склади команд, турнірні таблиці, стадіони, регламент, призові

Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямій трансляції матч Україна — Англія.

Фото uefa.com, thesun.co.uk, uaf.ua

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