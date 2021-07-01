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Спорт

Бельгія — Італія: де і коли дивитися онлайн матч ¼ фіналу Євро-2020

14:57 1 липня 2021
Бельгія&nbsp;— Італія

У п'ятницю, 2 липня, матчем у Мюнхені на «Альянц Арені» між бронзовим призером ЧС-2018 Бельгією та чотириразовим чемпіоном світу Італією продовжиться ігрова програма чвертьфінальної стадії Євро-2020.

Раніше суперники тричі перетиналися на фінальних стадіях чемпіонатів Європи, і бельгійці ще жодного разу не вигравали. Двічі успіх був на боці «Скуадри Адзурри» — на ЧЄ-2000 (2:0) та ЧЄ-2016 (2:0), ще в одному випадку, на ЧЄ-1980, була зафіксована нічия (0:0).

На нинішньому турнірі обидві команди виступають упевнено, вигравши свої групи з максимальним результатом. Італійці не пропустили жодного гола (Туреччина — 3:0, Швейцарія — 3:0, Уельс — 1:0), бельгійці — лише один (Росія — 3:0, Данія — 2:1, Фінляндія — 2:0). На чвертьфінальній стадії підопічні Роберто Манчіні лише в додатковий час змогли вирвати перемогу у Австрії (2:1), а команда Роберто Мартінеса мінімально обіграла чинних чемпіонів Європи португальців (1:0).

У майбутній грі букмекери віддають невелику перевагу підопічним Роберто Манчіні. Наприклад, контора Favbet ставки на виграш Італії в основний час приймає з коефіцієнтом 2,41, на нічию — 3,20, на перемогу бельгійців — 3,35.

Євро-2020. ¼ фіналу

2 липня (п'ятниця)

Бельгія — Італія 22:00 «Україна», «Футбол 1»

Нагадаємо, що переможець бельгійсько-італійської дуелі зіграє у півфіналі з сильнішим у парі Швейцарія — Іспанія (6 липня на «Уемблі» в Лондоні).

Усе про Євро-2020: склади команд, турнірні таблиці, стадіони, регламент, призові

Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі поєдинок Україна — Англія.

Фото uefa.com

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