Світоліна та Костюк вилетіли з Вімблдону

Після другого кола на Вімблдоні, одному з чотирьох турнірів серії «Великого шолома» з загальним призовим фондом 49,4 млн доларів, Україна залишилася без своїх представниць.

Перша ракетка нашої країни Еліна Світоліна (5-а у світовому рейтингу), яка вразила підписників «оголеною» фотосесією, зустрічалася з полячкою Магдою Лінетт (44-а), яку раніше двічі обіграла на Ролан Гаррос-2017 та в 2020-му в Страсбурзі. Цього разу успіх був на боці суперниці нашої співвітчизниці — одеситка поступилася в двох сетах 3:6, 4:6.

А Марта Костюк (70-а), яка відсвяткувала 28 червня 19-річчя, в боротьбі поступилася Анастасії Севастовій із Латвії (56-а). Впевнено вигравши перший сет, українка не змогла довести матч до перемоги — в результаті 6:1, 4:6, 3:6 на користь латвійки.

Таким чином, за участь у другому колі (Марта вперше в кар'єрі брала участь в основній сітці турніру) наші тенісистки заробили по 104 тисячі доларів призових.

Нагадаємо, раніше припинила боротьбу на турнірі, навіть не виходячи на корт, Леся Цуренко (168-а), а Катерина Козлова (157-а) поступилася в двох сетах білорусці Вікторії Азаренко (14-а) — 1:6, 3:6.

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Фото Jimmie 48

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