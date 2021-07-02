Кого тільки за останні роки не залучали до передбачення підсумків матчів великих футбольних турнірів — і восьминога Пауля, і кнура Фунтика, і глухого кота Ахілла з Ермітажу. Тепер ось свій талант оракула продемонстрував британський півень Джордан Пекфорд, названий на честь голкіпера англійської збірної Джордана Пікфорда, повідомляє The Sun.

Білому красеню, якому чотири місяці від народження, його господарі (фермери Енедрю і Рут Поллард з графства Північний Йорк) запропонували визначити переможця матчу ¼ фіналу Євро-2020 Україна — Англія, який відбудеться 3 липня в Римі.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ УКРАЇНА — АНГЛІЯ

З двох мисок з кормом, поставлених на тюк сіна, Джордан Пекфорд вибрав «англійську». Більш того, в «українську» півень, вибачте, напаскудив і перевернув її.

До речі, в календарі УЄФА матч у Римі значиться, як Україна — Англія (а не Англія — Україна, як у британських провісників), так що, не виключено, що півень насправді вибрав «український» корм…

Нагадаємо, що в інших чвертьфіналах Євро-2020 зіграють: Швейцарія — Іспанія (2 липня, Санкт-Петербург), Бельгія — Італія (2 липня, Мюнхен) і Данія — Чехія (3 липня, Баку).

Все про Євро-2020: склади команд, турнірні таблиці, стадіони, регламент, призові

Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери зробили ставки на поєдинок Україна — Англія.

Фото The Sun

182

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter