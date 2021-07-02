Другий бій-реванш між екс-чемпіоном світу в двох вагових категоріях ірландцем Конором Макгрегором (22 перемоги, 5 поразок), який став втретє батьком, і американцем Дастіном Порьє (27 перемог, 6 поразок), який повинен відбутися в ніч на 11 липня на 20-тисячній арені T-Mobile в Лас-Вегасі в рамках турніру UFC 264, може зірватися, стверджує Bjpenn.

За даними порталу, Конор, ймовірно, підхопив інфекцію стафілококу, а бійцям з інфекціями заборонено виступати в UFC. Найбільш уважні фанати Макгрегора розгледіли в черговий публікації бійця слід на лівому лікті. Мітка дуже схожа як на подряпину, так і на інфекцію стафілококу. Якщо підозри порталу Bjpenn підтвердяться, то бій, з великою долею ймовірності, зірветься. Сам Макгрегор поки не підтвердив, але й не спростував гіпотезу уважних фанатів.

Нагадаємо, що перший бій Порьє і Макгрегора відбувся у вересні 2014 року і закінчився нокаутом на користь ірландця, другий пройшов 23 січня 2021-го, тоді нокаутувати суперника вдалося американцеві.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Конора Макгрегора визнали найбільш високооплачуваним спортсменом світу.

Фото Twitter UFC

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