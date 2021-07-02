«23 дитини вдома. А ми куди?»: дружини футболістів збірної України прорвалися в Рим на матч Євро-2020

Незважаючи на те, що Італія через коронавірусні обмеження не стала пускати до себе українських та англійських уболівальників, дружини наших футболістів все ж змогли прорватися до Вічного міста і підтримають чоловіків в матчі ¼ фіналу Євро-2020 проти Англії (3 липня о 22:00), про ніж повідомили в Instagram.

Зокрема, в Рим вже прилетіли Інна Ярмоленко з сестрою Андрія Наталею, Тетяна Макаренко, Маргарита Степаненко, Анна Матвієнко, Христина Яремчук, Юлія Кривцова, Анна Сидорчук та Анна Безус.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ УКРАЇНА — АНГЛІЯ

«Ну, з Богом. Зустрічай нас, піца, різотто, паста і тірамісу», — написала в соцмережі Маргарита Степаненко.

«23 дитини вдома. А ми куди?» — додала Юлія Кривцова.

Юлія Кривцова

До речі, Юлія Пятова, дружина Андрія Пʼятова, який відзначив минулого понеділка 37-річчя, взяла з собою на матч дочку Мілану, а свій багаж рідні воротаря збірної України впакували у валізи жовтого і синього кольору.

«Ми в Римі!!! - написала у себе в Instagram Юлія Пʼятова. — Дві доби на нервах і переживаннях… У новий час, в який ми живемо, ми подолали практично неможливе. Дозволи, запрошення, декларації, тести, карти здоров'я — і це ще не весь перелік смачненького… Але! ОСКІЛЬКИ Я СКАЗАЛА — полечу з Міланою (я їй два роки обіцяла полетіти тільки удвох, але — то годую, то карантин) — ОЗНАЧАЄ, Я ПОЛЕЧУ! Ох вже ця моя впертість. Це я ще не розповіла, яким дивом нам дісталися два квитки на сьогоднішній прямий рейс (яких уже й не було в помині!) Дякую всесвіту за усі подарунки долі! Я ціную».

Юлія Пʼятова з дочкою Міланою

До речі, обов'язково відвідає гру і дружина Олександра Зінченка Влада Седан, яка, перебуваючи в цікавому положенні, продовжує репортерської роботу на телеканалі «Футбол».

Влада Седан

Нагадаємо, що в інших чвертьфіналах чемпіонату Європи зіграють: Швейцарія — Іспанія (2 липня, Санкт-Петербург), Бельгія — Італія (2 липня, Мюнхен) і Данія — Чехія (3 липня, Баку).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери дали прогнози на поєдинок підопічних Андрія Шевченка і Гарета Саутгейта.

Фото Instagram

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