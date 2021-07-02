Чемпіон світу порвав зі збірною після фіаско на Євро-2020

Півзахисник «Реала» та збірної Німеччини Тоні Кроос після поразки в поєдинку 1/8 фіналу Євро-2020 від Англії (0:2) прийняв рішення завершити кар'єру в бундестім. Про це 31-річний футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

«Я провів за збірну Німеччини 106 ігор, — написав Тоні Кроос. — Звичайно, хотілося провести 109 і виграти чемпіонат Європи, цей серйозний турнір. Я вже давно вирішив піти якраз після Євро-2020, тому що розумію, що на чемпіонат світу для мене дороги намає. Головна причина: я хочу зосередитися на клубних справах, допомогти „Реалу“ виграти якомога більше трофеїв найближчим часом. Плюс у мене буде час відпочити, взяти зайву паузу, чого я не міг собі дозволити протягом останніх 11 років. Спасибі всім, хто мене підтримував. Особлива подяка — Йоахіму Льову, який зробив з мене великого гравця, чемпіона світу. А Хансі Фліку — удачі й успіхів».

Нагадаємо, що Тоні Кроос у складі збірної Німеччини (106 ігор, 17 м'ячів) став переможцем ЧС-2014, а також завоював «бронзу» ЧС-2010, Євро-2012 і Євро-2016. Він перший в історії німецький гравець, який став чотириразовим переможцем Ліги чемпіонів. Крім того, півзахисник — перший в історії п'ятиразовий переможець клубного чемпіонату світу.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірну Німеччини після Євро-2020 очолить екс-наставник «Баварії» Ханс-Дітер Флік.

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