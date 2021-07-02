«Нас не звільниш!»: Черчесов удостоївся пародії за провал збірної Росії на Євро-2020

У Росії досі обговорюють нікчемний виступ на Євро-2020 національної збірної, яка після розгромної поразки від Данії (1:4) фінішувала на останньому місці в групі і безславно покинула турнір (Україна, нагадаємо, 3 липня зіграє в чвертьфіналі з Англією).

Відомий актор Дмитро Назаров з такої нагоди спародіював в Instagram головного тренера збірної Росії Станіслава Черчесова, представивши відеоролик коротким записом «Нас не звільниш!»

Нагадаємо, що, незважаючи на провал команди, Черчесов у відставку не збирається. «Я займаю державну посаду. Її просто так не залишають. Когось запрошують, а мене призначили. Як тільки скажуть „стоп“ — усе», — заявив на прес-конференції 2 липня Станіслав Черчесов, який отримує за контрактом 2,5 млн євро на рік.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Бельгія розгромила команду Станіслава Черчесова в День Росії.

Фото Instagram

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