Іспанія в серії пенальті дотиснула Швейцарію, яка билася вдесятьох, і стала першим півфіналістом Євро-2020

У п'ятницю, 2 липня, в поєдинку в Санкт-Петербурзі визначився перший півфіналіст чемпіонату Європи з футболу, переможця якого передбачив суперкомп'ютер. Вдруге на турнірі справа дійшла до серії 11-метрових ударів.

Євро-2020. ¼ фіналу

Швейцарія — Іспанія — 1:1 (по пенальті — 1:3)

Голи: Шакірі (68) — Закарія (8, в свої ворота).

На 77-й хвилині вилучений Фройлер (Швейцарія).

Заздалегідь визначати фаворита пари на нинішньому турнірі — справа невдячна. Чехи, хто міг подумати, відправили додому голандців, Україна — Швецію, Бельгія — чемпіона Європи Португалію. Ось і швейцарці в протистоянні з чемпіонами світу французами були аж ніяк не фаворитами. Але команда Володимира Петковича — у чвертьфіналі, а Мбаппе і Грізманн вже з'ясовують стосунки один з одним на рідній французькій землі. Пролунав дзвіночок у 1/8 фіналу і для іспанців, яким ще пощастило, що хорвати самі не знали, що робити зі своєю спритністю.

Так, статистика свідчила, що тим, у кого в країні вдосталь банків, годинників і сиру, взагалі в дуелі з командою Луїса Енріке (він сам забивав швейцарцям на ЧС-1994) ловити нічого: лише одна перемога в 22 матчах (за 18 поразок)! Але, як то кажуть, м'яч круглий, поле рівне.

Щоправда, уболівальникам збірної Швейцарії, яка не могла розраховувати через дискваліфікацію на свого лідера Джаку, довелося схопитися за голову вже на 8-й хвилині зустрічі, коли після «пострілу» з льоту Жорді Альби захисник Закарія зрізав м'яч у власні ворота — 0:1. Десятий «автогол» на Євро-2020 (на 15 попередніх турнірах, разом узятих, було 9 «самострілів»)!

А незабаром Петковичу довелося ще й вимушену заміну робити, оскільки «зламався» форвард Емболе. У підсумку перший тайм так і завершився з мінімальною перевагою триразових чемпіонів Європи.

Після перерви швейцарцям довгий час не вдавалося знайти шляхи до воріт Симона. Але яка ж Іспанія без помилок в обороні! На 68-й хвилині після однієї з них Шакірі зрівняв рахунок, забивши свій третій м'яч на Євро-2020. За іронією долі, до цього моменту суперники завдали в площину воріт один одного лише по одному удару.

На 77-й хвилині Іспанія, здавалося, витягла щасливий квиток, коли Фройлер, грубо атакувавши Морено, отримав пряму червону картку і залишив свою команду в меншості.

Але в основний час зустрічі команда Луїса Енріке не змогла розіграти зайвого. Як і в овертаймі, коли на полі, за великим рахунком, йшла війна Іспанія — Зоммер, переможцем з якої вийшов голкіпер швейцарської збірної (9 сейвів!) Все вирішувалося в серії пенальті, в якій хиби швейцарців Шера, Аканджі і Варгаса (у суперника не реалізували свої спроби Бускетс і Родрі) вивели Іспанію до півфіналу Євро-2020 — 3:1.

Нагадаємо, що в півфіналі турніру команда Іспанії зіграє (6 липня в Лондоні) проти переможця пари Бельгія — Італія.

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Фото uefa.com

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