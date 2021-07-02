Блискуча Італія залишила лідера світового рейтингу Бельгію без півфіналу Євро-2020: відеоогляд матчу

У п'ятницю, 2 липня, за підсумками матчу в Мюнхені визначилася перша півфінальна пара чемпіонату Європи з футболу, фаворита якого раніше назвали букмекери.

Євро-2020. ¼ фіналу

Бельгія — Італія — 1:2

Голи: Лукаку (45+2, з пенальті) — Барелла (31), Інсіньє (44).

Якби підопічні Роберто Мартінеса і Роберто Манчіні, які виграли на турнірі до очної дуелі всі свої матчі (Бельгія в 1/8 фіналу перемогла чемпіона Європи Португалію — 1:0, а Італія в овертаймі дотиснула Австрію — 2:1), зійшлися б у фіналі, напевно ніхто б не здивувався. Зайвим підтвердженням цьому став матч на «Альянц Арені». Розкішний поєдинок — з високими швидкостями, боротьбою на кожному клаптику поля і майстерними виконавцями з обох боків (у Червоних дияволів де Брюйне встиг відновитися після травми, а ось Еден Азар — ні).

У першому таймі шанси забити були і у бельгійців (досить згадати небезпечний удар Лукаку, відбитий Доннаруммою), і у італійців. Але лідер світового рейтингу забив лише раз (Лукаку перед самою перервою реалізував пенальті), а ось апенінці — тричі. І якщо гол Бонуччі на 13-й хвилині скасували через офсайд, то не зараховувати м'ячі Барелли на 30-й та Інсіньє на 44-й у словенського рефері Вінчича не було ніяких підстав.

Відеоогляд першого тайму

Після перерви «пожежі» виникали і в володіннях Доннарумми, і біля воріт Куртуа, достроково покинули поле через травми Шадлі (бельгієць після виходу на заміну встиг лише тричі доторкнутися до м'яча) і Спінацолла, але рахунок на табло арени в Мюнхені так і не змінився. Італія втретє поспіль обіграла бронзового призера ЧС-2018 Бельгію на чемпіонатах Європи (на Євро-2000 і Євро-2016 було по 2:0), збільшивши свою унікальну серію без поразок до 32 (!) поєдинків, і в півфіналі турніру битиметься 6 липня на лондонському «Уемблі» з Іспанією, яка в серії пенальті взяла верх над Швейцарією.

Бомбардири Євро-2020: 5 м'ячів — Кріштіану Роналду (Португалія); 4 — Патрік Шик (Чехія), Карім Бензема (Франція), Еміль Форсберг (Швеція), Ромелу Лукаку (Бельгія).

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Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що проведуть онлайн-трансляцію матчу Україна — Англія.

Фото uefa.com

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