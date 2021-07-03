Малюк з утроби матері підказав батькові виграшну ставку на матч англійців на Євро-2020

У суботу, 3 липня, збірна Англії проведе на римському «Стадіо Олімпіко» чвертьфінальний поєдинок Євро-2020 проти команди України, а поки один з фанатів дружини Гарета Саутгейта задоволено потирає руки.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ УКРАЇНА — АНГЛІЯ

30-річний британський інженер-газівник Джонні Хауелл виграв 360 євро за ставкою на поєдинок 1/8 фіналу Англія — Німеччина (2:0) після того, як ультразвукове сканування в день гри показало, що його ще ненароджений син демонструє два піднятих догори пальці, повідомляє The Sun.

«Просто неймовірно, що мій хлопчик передбачив правильний результат. Шкода, що він не показав чотири пальці на одній руці і великий палець на інший, щоб спрогнозувати п'ять голів», — заявив Джонні Хауелл.

Додамо, що щасливчик поставив в букмерской конторі 30 євро на виграш Англії з рахунком 2:0 з коефіцієнтом 12.

Нагадаємо, що першу півфінальну пару Євро-2020 сформували Італія, яка перемогла бельгійців (2:1) та Іспанія, що виграла серію пенальті у Швейцарії (1:1; 3:1). В іншій зійдуться переможці протистоянь Україна — Англія та Чехія — Данія.

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Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери дали свої прогнози на поєдинок Україна — Англія.

Фото The Sun

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