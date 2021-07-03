У суботу, 3 липня, на 70-тисячній арені «Стадіо Олімпіко» в Римі збірні України та Англії розіграють путівку до півфіналу Євро-2020, переможця якого вже передбачив суперкомп'ютер (початок — о 22:00).

Зазначимо, що команда Гарета Саутгейта, яка не пропустила в чотирьох зустрічах чемпіонату Європи жодного м'яча (з Хорватією — 1:0, з Шотландією — 0:0, з Чехією — 1:0 і з Німеччиною — 2:0) в 2021 році не програла жодного з дев'яти матчів — вісім перемог і одна нічия.

Українська збірна раніше виграла у Трьох левів лише один з семи проведених поєдинків (1:0 в 2009-му в Дніпрі) за чотирьох поразок.

Букмекери у грі в столиці Італії бачать явним фаворитом родоначальників футболу. Наприклад, контора William Hill ставки на виграш англійців в основний час приймає з коефіцієнтом 1,44, на нічию — 4,20, на успіх «жовто-синіх» — 8,50.

Відео голів в режимі онлайн у поєдинку Україна — Англія дивіться на сайті «ФАКТІВ» в цій новині.

Додамо, що переможець римської дуелі 7 липня на «Уемблі» зіграє в півфіналі Євро-2020 з найсильнішим у протистоянні Чехії та Данії.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери дали свої прогнози на поєдинок Україна — Англія.

Фото uefa.com

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