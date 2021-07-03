Футболіст збірної України, яким вибили зуб за день до весілля, поїхав грати в Росію

Полку «годувальників» прибуло. Ще один український футболіст під час війни на сході нашої країни вирішив продовжити кар'єру в Росії. Довгостроковий контракт з новачком російської прем'єр-ліги «Крильями Совєтов» із Самари підпише півзахисник «Зорі» Дмитро Іванисеня, в активі якого один матч у футболці збірної України (в листопаді 2019 року проти Естонії — 1:0).

27-річний уродженець Кривого Рогу, який втратив зуба за день до весілля, вже прибув до тренувального табору самарців у Сербії, про що повідомив офіційний Twitter російського клубу.

Нагадаємо, що раніше вихованець школи донецького «Шахтаря» Дмитро Іванисеня захищав кольори «Маріуполя» (тоді ще «Іллічівця»), тбіліського «Динамо» і «Зорі», у складі якої двічі став бронзовим призером чемпіонату країни і фіналістом національного кубка. До дебюту в національній команді півзахисник Іванисеня виступав за збірні України U16 і U21.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дмитро Іванисеня перехворів коронавірусом.

Фото ФК «Зоря», ФК «Крилья Совєтов»

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