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«Динамо» — «Лозанна»: онлайн-відеотрансляція поєдинку в Швейцарії

13:08 3 липня 2021
Динамо&nbsp;— Лозанна

У суботу, 3 липня, київське «Динамо», що завершило суперрезультатівною нічиєю спаринг проти «Базеля» (4:4), проведе на зборі в Швейцарії матч проти місцевої «Лозанни».

У минулому сезоні суперник киян, новим головним тренером якого 1 липня став 38-річний серб Ілія Боренович (в 2004 році він провів чотири зустрічі за… український «Кривбас»), посів у чемпіонаті країни п'яте місце, а з Кубка Швейцарії вилетів на стадії 1/8 фіналу від «Грассхоппера» (1:2). Перед зустріччю з «біло-синіми» «Лозанна» обіграла в спарингу земляків з «Ксамакса» (4:2).

Пряму відеотрансляцію поєдинку «Динамо» — «Лозанна» на Stade de la Tuilière (початок — о 16:00) дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Нагадаємо, що на першому підготовчому зборі підопічні Мірчі Луческу без гравців збірних проведуть ще два контрольні поєдинки — 5 липня (суперник уточнюється) і 7 липня (з «Люцерном»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що форвард «Динамо» Артем Бесєдін через травму, яку він отримав на Євро-2020, вибув з ладу приблизно на півроку.

Фото ФК «Динамо»

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